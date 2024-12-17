Международный оператор экспресс-доставки СДЭК и маркетплейс Ozon запустили совместный проект, благодаря которому клиенты смогут получать заказы обеих компаний в одном пункте выдачи (ПВЗ). Новый формат направлен на улучшение доступности сервиса, упрощение процесса получения посылок и повышение удобства логистики. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

В рамках первого этапа пилотного проекта открыто 10 совместных локаций в городах численностью до 50 тыс. человек. Пункты выдачи Ozon открываются внутри действующих ПВЗ СДЭК. До конца года планируется открыть 100 таких совместных точек.

Следующим этапом станет запуск объединенных ПВЗ в городах-миллионниках. СДЭК и Ozon планируют открыть до 500 таких локаций в первом квартале 2025 года. Все пункты будут работать под вывесками двух компаний.

Такой формат способствует увеличению трафика, расширению географии сетей, считают представители компаний. Также нововведения предоставят клиентам возможность решать несколько задач в одном месте.

Для покупателей маркетплейса процесс получения заказов не изменится. Как и прежде, они смогут забирать посылки по штрихкоду из приложения. При этом условия примерки и возврата, а также отражение точек на карте будет соответствовать стандартным ПВЗ.

«Объединение усилий с Ozon позволяет нам повысить удобство сервиса для наших клиентов, — считает директор по развитию и управлению франчайзинговой сети СДЭК Амиран Ибрагимов, — Совместные пункты выдачи дают возможность пользователям получить заказы в одном месте, экономя время и делая процесс максимально комфортным. Мы уверены, что данный проект откроет новые возможности как для наших клиентов, так и для бизнеса».

Напомним, что ранее депозитарные расписки Ozon потеряли более 12% стоимости. Снижение последовало после заявления маркетплейса о планах сменить регистрацию с кипрской на российскую. Переезд может завершиться к концу 2025 года.