Международный логистический оператор СДЭК запустил в столице Таиланда центр CDEK Bangkok, обеспечивающий весь цикл операций для электронной коммерции, сообщила компания. Это первый фулфилмент-склад СДЭК в азиатском регионе, работающий по стандартам международной сети. Запуск хаба открывает возможность для прямых B2B и B2C-поставок между Азией, Россией и странами ЕАЭС. Подробности — в распоряжении «Инка».

Михаил Воскресенский / РИА Новости

Новый центр объединяет фулфилмент, услуги по поиску поставщиков и международную доставку под ключ. Клиентам доступны приемка и хранение грузов, упаковка, маркировка, формирование таможенной документации и отчетность. Отправки осуществляются с полным таможенным оформлением воздушным и морским транспортом. Сервис подходит как для разовых отгрузок, так и для долгосрочного складирования с регулярными поставками.

«Мы работаем с клиентами напрямую, что гарантирует юридическую прозрачность, единые стандарты обслуживания и возможность оплаты в батах, рублях или долларах с полным пакетом отчетных документов», — отметил директор Фулфилмент СДЭК Евгений Бахарев.

Услуга ориентирована на российских и евразийских селлеров, интернет-магазины, дистрибьюторов, закупающих продукцию в Азии или планирующих экспансию на тайский рынок. Также центр будет полезен компаниям-импортерам, отправляющим товары из России в Таиланд. Тайские производители через CDEK Bangkok получают канал выхода на рынки России и ЕАЭС.

Ключевое преимущество — служба поддержки на русском, английском и тайском языках, что упрощает коммуникацию с местными производителями. До появления CDEK Bangkok фулфилмент-услуги для России в Таиланде выполняли только частные компании и посредники без официального статуса экспортеров и единой инфраструктуры.