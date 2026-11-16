Группа американских потребителей пытается через суд оспорить объединение Paramount и Warner Bros. Discovery. Истцы считают, что сделка может ослабить конкуренцию на рынке стриминговых сервисов, привести к росту цен на подписки и сократить разнообразие фильмов и сериалов.

Brad Weaver, Unsplash

Обновленный антимонопольный иск подан в федеральный суд Калифорнии. Потребители требуют отменить сделку Paramount и Warner Bros. Discovery стоимостью около $110 млрд, а также более раннее объединение Paramount со Skydance, оцениваемое примерно в $8 млрд.

Одной из главных причин недовольства стало намерение генерального директора Skydance Дэвида Эллисона объединить стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max. Сначала компания планирует предложить их в виде единого пакета подписки в 2027 году, а в дальнейшем создать общую платформу.

Истцы опасаются, что переход двух конкурирующих сервисов под контроль одной компании лишит зрителей возможности выбирать между независимыми поставщиками контента. По их мнению, это может позволить компании повысить стоимость подписок и одновременно сократить разнообразие доступных программ. Кроме того, потребители утверждают, что уже понесли финансовый ущерб из-за повышения цен на Paramount+ после приобретения компании Skydance.

Совокупная аудитория Paramount+ и HBO Max вместе с HBO составляла около 203 млн подписчиков по всему миру по итогам третьего квартала. На Paramount+ приходилось 82,2 млн пользователей, а на HBO Max и HBO — 120,8 млн.

Еще один повод для беспокойства — программа реструктуризации объединенной компании. Руководство рассчитывает сэкономить не менее $6 млрд в течение трех лет за счет оптимизации административных процессов, технологий, маркетинга и закупок.

Согласно данным, приведенным в публикации, потенциальная экономия распределяется следующим образом: $2,2 млрд — благодаря объединению административных функций, $1,4 млрд — за счет интеграции технологий, еще $1,4 млрд — благодаря оптимизации закупок и работы с поставщиками, а $1 млрд — за счет маркетинговых расходов.

При этом чистый долг объединенной компании составляет почти $80 млрд. Истцы считают, что такая долговая нагрузка может усилить давление на руководство и подтолкнуть его к повышению доходов от подписок, сокращению дублирующих подразделений и ограничению расходов на независимое производство контента.

В качестве примеров организационных изменений в иске упоминаются реструктуризация игровой студии Skydance Games и сообщения об уходе руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Потребители опасаются, что объединение ранее независимых производственных подразделений может привести к тому, что до зрителей будет доходить меньше фильмов и телевизионных проектов.

Однако компания заявляет о намерении ежегодно направлять на производство контента более $30 млрд.

Это не первая попытка потребителей остановить объединение. В августе федеральный судья США Арасели Мартинес-Ольгин отклонила первоначальный антимонопольный иск, поскольку заявители недостаточно убедительно доказали индивидуальный ущерб, необходимый для рассмотрения их требований.

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