В 1984 году французский предприниматель Бернар Арно стоял на пороге ответственного шага, который определил всю его дальнейшую карьеру. После нескольких лет работы в семейной строительной компании и попыток закрепиться в США он вернулся во Францию с идеей построить международную империю в сфере роскоши. Возможность представилась, когда находившаяся на грани банкротства текстильная группа Boussac Saint-Frères, некогда гордость французской промышленности, выставила свои активы на продажу, среди них был модный дом Christian Dior.

Бернар Арно. Фото: Reuters

Арно понимал, что именно Dior, а не остальная убыточная текстильная империя, представляет настоящую ценность. Чтобы купить контроль над Boussac и спасти Dior, он вложил около $15 млн собственных средств, полученных от продажи активов семейной компании, остальные $80 млн предоставил инвестиционный банк Lazard Frères. Таким образом, вся сделка обошлась примерно в $95 млн.

Приобретя Boussac, Арно начал решительные преобразования: продал или закрыл все неинтересные ему активы группы, включая текстильные фабрики и розничные сети, и сосредоточился исключительно на развитии бренда Dior. Он не только сохранил дом моды, но и начал его переосмысление: обновил креативное руководство и заново выстроил имидж Dior как флагмана французской моды.

Этот шаг стал первой крупной вехой в стратегии Арно по созданию международной империи в сфере моды и предметов роскоши. В 1987 году Арно вошел в совет директоров Louis Vuitton Moët Hennessy, а уже через два года — в результате агрессивной скупки акций и сложных переговоров — стал главным акционером и исполнительным директором LVMH.

Покупка Dior задолго до этого момента доказала, что Арно умеет видеть ценность там, где другие видят только убыточный актив. Сегодня Christian Dior остается не только одним из ключевых брендов в портфеле LVMH, но и символом начала одного из самых успешных предпринимательских проектов в истории современной Европы.