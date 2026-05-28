SpaceX и Anthropic заключили многомиллиардную сделку по аренде вычислительных мощностей суперкомпьютерного кластера Colossus, однако соглашение оказалось краткосрочным. Владелец первой Илон Маск заявил, что компания сознательно отказалась от многолетних обязательств, поскольку гонка в сфере искусственного интеллекта стремительно усиливает дефицит дата-центров.

Как сообщает Reuters, Маск написал в X, что SpaceX «не брала на себя обязательства по аренде Colossus в течение многих лет», хотя и допустил, что партнерство в итоге может быть продлено на несколько лет.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года SpaceX заключила соглашение с Anthropic на использование вычислительных мощностей дата-центров Colossus и Colossus II в Мемфисе, штат Теннесси (США). По условиям сделки компания искусственного интеллекта должна была выплачивать около $1,25 млрд в месяц вплоть до мая 2029 года.

Однако теперь Маск уточнил, что договор предусматривает лишь 180-дневную аренду с возможностью расторжения после уведомления за 90 дней. По его словам, именно SpaceX настояла на краткосрочном формате сотрудничества.

Он также подчеркнул, что SpaceX не собирается внезапно прекращать доступ Anthropic к инфраструктуре, однако оставляет за собой право перераспределить мощности, если спрос на вычисления для искусственного интеллекта резко вырастет.

На прошлой неделе Маск уже сообщал, что его компания ведет переговоры с другими организациями о предоставлении вычислительных ресурсов для ИИ «как услуги в значительных масштабах».

Тем временем документы, поданные в рамках IPO SpaceX, показывают, что ИИ-направление компании остается убыточным. Согласно отчетности, сегмент искусственного интеллекта за первый квартал получил выручку в размере $818 млн, однако операционный убыток составил около $2,5 млрд.

Сделка с Anthropic считается одной из самых крупных в сфере аренды вычислительных мощностей для искусственного интеллекта и подчеркивает растущую конкуренцию за доступ к дата-центрам и GPU-инфраструктуре на фоне бума генеративного ИИ.

