ByteDance, владелец TikTok и один из самых заметных игроков китайского рынка ИИ, может резко увеличить капитальные расходы по сравнению с прошлым годом. По данным Bloomberg, компания обсуждает расходы до $70 млрд на строительство дата-центров и развитие ИИ-инфраструктуры.

Claudio Schwarz, Unsplash

Этот план отражает новый этап технологической гонки, где главным ресурсом становятся не только модели и приложения, но и вычислительные мощности. ByteDance нужны дата-центры для генеративного ИИ, чат-ботов, обработки видео и обучения нейросетей. По данным источников Bloomberg, значительную часть расходов компания может покрыть за счет собственной прибыли, которая в 2025 году могла составить около $50 млрд.

Такие расходы могут стать одним из самых масштабных шагов ByteDance в области ИИ. Компания уже входит в число главных китайских игроков в этом сегменте благодаря алгоритмам рекомендаций, технологиям обработки видео и разработке ИИ-моделей для потребительских сервисов.

Инвестиции в инфраструктуру особенно важны из-за глобального дефицита вычислительных ресурсов. Крупнейшие технологические компании мира, от OpenAI и Microsoft до Google и Meta*, активно наращивают мощности дата-центров для обучения и запуска больших языковых моделей.

Для ByteDance это также шанс укрепить позиции не только в Китае, но и на международном рынке. Компания развивает ИИ-продукты для создания контента, чат-ботов и интеллектуальных видеосервисов. Аналитики считают, что такие расходы могут приблизить ByteDance к группе главных глобальных конкурентов американских ИИ-компаний.

Читайте также Nvidia инвестирует до $2,1 млрд в оператора центров обработки данных IREN

При этом рост расходов совпал с усилением технологического противостояния между США и Китаем. Ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для искусственного интеллекта заставляют китайские компании ускорять развитие собственной инфраструктуры и искать новые способы получить вычислительные мощности.

Если ByteDance реализует эти планы, компания войдет в число крупнейших мировых инвесторов в инфраструктуру искусственного интеллекта и станет заметно ближе к американским технологическим гигантам по масштабу ИИ-расходов.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.