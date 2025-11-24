Коуч по личностному росту и лидерству Марсель Швантес изучает, как подсознательные установки и окружение формируют ежедневные решения. Он отмечает, что осознание этих факторов помогает увидеть ограничивающие модели поведения и двигаться к более устойчивому и результативному развитию.

Freepik

Каждый день человек сталкивается с огромным количеством стимулов, которые могут активировать поведенческие паттерны и повлиять на его мысли и действия. Когда определенный стимул влияет на реакцию человека на последующий стимул, возникает эффект прайминга. Часто этот эффект связан со словами и изображениями, которые люди видят в повседневной жизни.

Этот феномен был изучен в 1996 году исследователями из Нью-Йоркского университета Джоном Баргом, Марком Ченом и Ларой Берроуз. Один из экспериментов показал, что люди, которым встретилась информация о старости, двигались медленнее, чем те, кто прочитал о молодости. Исследование показало, что действия могут определяться триггерами, которые человек не осознает.

Будьте осознанными

Осознанность — отправная точка любых изменений. Мы находимся во власти обстоятельств, о которых не обладаем полной информацией. Что делать? Искать позитивные стимулы, например читать вдохновляющие цитаты по утрам, чтобы настроиться на продуктивный день.

Таким образом вы подсознательно будете поддерживать в себе стремление к цели. Зная, что любое слово, изображение или действие может повлиять на вас, вы можете осознанно контролировать то, что вы говорите, что видите и с кем общаетесь.

Делайте сознательный выбор, анализируя внешние факторы

В книге Triggers: Creating Behavior That Lasts and Becoming the Person You Want to Be бизнес-эксперт Маршалл Голдсмит исследует влияние внешних факторов на нашу жизнь. Голдсмит считает, что человек является продуктом своего окружения. Однако он может взять контроль над своей жизнью, делая сознательный выбор.

Философия Голдсмита вращается вокруг самосознания и силы, которую оно несет. Чтобы обрести контроль, сначала нужно ответить себе на вопрос: «Когда я оказываюсь под влиянием окружения?» Так можно определить внешние факторы, которые формируют ваши выбор и поведение. Осознанность, по словам Голдсмита, является катализатором перемен.

В октябре миллиардер из FoodTech-индустрии назвал одно из главных правил в достижении успеха. Он советует окружить себя людьми, которые чувствуют себя комфортно, давая им при этом честную обратную связь. Обязательно благодарите людей за конструктивную критику, а также убедитесь в том, что за каждым отзывом стоят положительные намерения.