Рынок общепита в России заметно перестраивается под растущую популярность азиатских гастрономических форматов. Суши-бары, раменные, корейские кафе и заведения с бабл-ти множатся, подсчитали в «Авито», а вместе с этим усиливается конкуренция за профильных специалистов и растут зарплатные предложения.

Больше всего за последний год выросли доходы у сотрудников, работающих с бабл-ти. Для бариста в этом сегменте работодатели стали предлагать на 60% больше, чем годом ранее: в среднем около 70,2 тыс. руб. в месяц.

Второе место по динамике заняли сушисты азиатской кухни — их зарплатные предложения выросли на 53% и достигли примерно 100,4 тыс. руб. Су-шефы японского направления также оказались в плюсе: рост составил 22%, а средний уровень оплаты — около 120 тыс. руб.

При этом сама сфера общественного питания сохраняет характерную особенность: фактический доход работников сильно зависит от сменности, региона, формата заведения и дополнительных доходов вроде чаевых, поэтому реальные заработки могут существенно отличаться от базовых предложений.

Эксперты связывают рост зарплат с активным расширением азиатского сегмента в ресторанной индустрии. Заведения запускают новые концепции и точки, из-за чего усиливается спрос на поваров и узких специалистов.

Особенно быстро растет потребность в Москве и Подмосковье, где интерес к азиатской кухне выражен сильнее всего. Дополнительный драйвер — популярность корейских и китайских форматов, а также напитков бабл-ти, которые прочно закрепились в молодежной культуре.

