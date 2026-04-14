В российских городах-миллионниках быстро растет число заведений с азиатской кухней. К апрелю 2026 года их было почти 500 — на 11,6% больше, чем год назад, подсчитали аналитики 2ГИС.

Раменные оказались в лидерах. За год их стало больше на четверть — теперь их 210. Лапшичных прибавилось всего 3,3%, до 279. Если смотреть в динамике с 2023 года, общее число подобных заведений выросло на 41%, а раменных стало вдвое больше.

Рамен, который еще недавно был визитной карточкой специализированных ресторанов, теперь можно заказать почти где угодно. Эксперты объясняют его популярность простой формулой: вкусно и недорого.

Азиатский тренд распространился и на розницу. Продажи лапши, включая рамен быстрого приготовления, стабильно растут. Ретейлеры расширяют ассортимент и тестируют форматы, где еду готовят прямо в торговых залах. Помимо лапши, покупатели все чаще берут онигири, суши и роллы.

Аналитики связывают рост спроса с влиянием азиатской поп-культуры и изменением пищевых привычек, особенно среди молодежи. Потребители до 30 лет все чаще выбирают такие блюда, обеспечивая категории двузначные темпы роста.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) ранее выяснила, что значительную часть ассортимента, который позиционируется как азиатский, на самом деле производят в России. Каждый второй товар с иероглифами на упаковке оказался отечественным.

Глава АКОРТ Станислав Богданов отметил, что местные производители уже стали основой сегмента: покупатели выбирают их продукцию из-за привычного вкуса, понятного состава и более низкой цены. Импортные аналоги стоят заметно дороже.

Основатель сети «Красный дракон» Дмитрий Журавлев отмечал, что по вкусовым качествам и рецептуре российские изделия уступают оригиналу, поскольку в Азии используют традиционные локальные ингредиенты, тогда как в России их заменяют более дешевыми аналогами или вовсе исключают из рецептуры в целях экономии.

Эксперты полагают, что тренд на азиатскую кухню будет развиваться по двум направлениям. Импорт сохранит позиции в нише, где важны подлинность и аутентичный вкус. Российские бренды будут забирать массовый рынок за счет более низкой цены и адаптированной рецептуры. Взрывного роста уже не ждут: рынок насыщается, и на первый план выходит качество.

