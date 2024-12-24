Сегодня наше издание отказалось от американской франшизы. Теперь выходим под русскоязычным названием «Инк.».

Но тематику мы оставили прежней — предпринимательство в малом, среднем и крупном бизнесе. Вдобавок к существующей онлайн-версии хотим издавать печатный журнал. Также у нас в планах — развитие собственного бизнес-клуба, создание международных проектов и других продуктов для предпринимателей.

Сейчас у нас происходит «пересборка» команды в рамках новых бизнес-задач. Но не беспокойтесь: изменения редакционной политики будут направлены на привлечение новой аудитории и не коснутся уже полюбившихся читателям рубрик и форматов. Хоть мы и меняемся, обещаем, что сделаем все возможное, чтобы эти изменения для вас были безболезненными

Напомним, что летом 2024 произошла смена владельцев. Теперь 100% актива обладают СЕО компании «Корпорация роботов» Артур Зархи и владелец Vinci Agency Мария Лапук.

Ранее русскоязычная версия американского Inc. издавалась в России с 2016 года как журнал для предпринимателей, который рассказывает о малом и среднем бизнесе, передовых технологиях и людях, которые за этим стоят. Теперь у нас новая история.