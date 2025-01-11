Бывший президент Джимми Картер, являющийся самым долгоживущим президентом в истории США, частично связывает свое долголетие с тем, что женился на лучшей женщине в мире — своей супруге Розалин Картер.

Джеймс Эрл Картер-младший, 39-й президент США, ушел из жизни в возрасте 100 лет 29 декабря 2024 года. Его похороны прошли в четверг, 9 января, в Вашингтоне, округ Колумбия, президент Джо Байден объявил эту дату днем траура.

Розалин Картер, его жена, скончалась в ноябре 2023 года в возрасте 96 лет. Пара провела вместе 77 лет, воспитала четверых детей и имела в общей сложности 22 внуков и правнуков.

Секрет долгой и счастливой жизни Картеров, по словам самого Джимми, заключался в их взаимной поддержке и дружбе. В интервью журналу People он сказал: «Я думаю, что лучшее объяснение этому — жениться на лучшей супруге, которая заботится о тебе, вовлекает в жизнь и поддерживает интерес к ней».

Они никогда не фокусировались на долголетии, а уделяли больше времени служению своему сообществу и помощи друг другу. Их история любви началась в родном городе Плейнс, штат Джорджия, где Картер познакомился с Розалин в Объединенной методистской церкви. После их первой встречи он пригласил ее на свидание в кино и в тот же вечер заявил своей матери, что собирается на ней жениться.

Согласно информации от Rolling Stone, во время своего президентства Джимми Картер активно включал Розалин в работу правительства, и она присутствовала на заседаниях кабинета министров.

В 1982 году супруги основали Центр Картера — неправительственную организацию, целью которой стало улучшение качества жизни. Эта организация построила тысячи домов в более чем десяти странах в партнерстве с Habitat for Humanity.

«Мы с Розалин стремились устранить те пробелы и решать те проблемы, которые другие не могли или не хотели брать на себя», — делился Картер в интервью Rolling Stone.

Пара любила наслаждаться совместным проведением времени, увлекаясь теннисом, катанием на горных лыжах и наблюденим за птицами. «Мы с Розой смогли увидеть около 1300 различных видов птиц», — рассказал он в интервью журналу People. По завершения президентства Картеры вернулись в свой родной город и приобрели скромный дом стоимостью $167 тыс.

«Теперь, когда у нас есть свободное время, например, по случаю дня рождения или по другим важным поводам, мы любим оставаться вдвоем, — добавил он. — И наслаждаться спокойным днем в нашем доме без гостей и с минимальным количеством телефонных звонков и электронных писем».

Они отпраздновали свою 77-ю годовщину свадьбы в июле 2023 года в своем доме в Джорджии, установив рекорд как самая долгоживущая супружеская пара.

Этот энергичный дуэт жил в своем доме до самой смерти. После его ухода, согласно информации от PBS News, он похоронен на своей территории рядом с женой Розалин.

Картер не единственный американский долгожитель. Незадолго до своего 99-летия Дик Ван Дайк снялся в клипе Coldplay на песню All My Love. Режиссерская версия клипа выглядит как мини-документальный фильм, в который вошли отрывки из интервью и фотографии, иллюстрирующие его продолжительную карьеру в роли актера и комика.