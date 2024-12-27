Гарвардские ученые по итогам 10 лет исследований вывели вероятную формулу того, как стать счастливее на работе, сообщает CNBC. Они опросили более 1 тыс. работников — от руководителей компаний из списка Fortune 500 до менеджеров кухни Chipotle.

По словам исследователей, секрет заключается в том, чтобы сосредоточиться на прогрессе, а не на совершенстве своей карьеры. Это может привести к большей самореализации, чем погоня за «работой мечты», которая удовлетворит все запросы. Соавтор исследования и преподаватель Гарвардской высшей школы образования Майкл Хорн советует определить, что вдохновляет человека, понять приоритеты и принять компромиссы, необходимые для достижения цели.

Результаты исследования подробно изложены в новой книге «Карьерные движения», написанной Хорном в соавторстве с Итаном Бернштейном, профессором Гарвардской школы бизнеса, и Робертом Моестой, генеральным директором и основателем консалтинговой компании The Re-Wired Group.

Отказ от идеала «работы мечты» не означает отказ от амбиций — речь идет о построении более удовлетворительной и сбалансированной карьеры, объясняет Хорн. Прогресс — это не только продвижение по службе, льготы и зарплаты. Он может выглядеть как более значимая работа с зарплатой пониже, жизнь ближе к семье или даже полная смена профессии.

Человек самостоятельно делает выбор, как ему проводить свое время, с кем его проводить и на какие компромиссы идти. Если эти решения не соответствуют тому типу прогресса, к которому он стремится, это может быстро привести к неудовлетворенности и выгоранию.

Перед принятием важного карьерного решения Хорн рекомендует взвесить три своих главных приоритета и подумать о возможных компромиссах. Например, готов ли человек согласиться на более длительную поездку на работу ради должности, которая предлагает лучшие возможности для карьерного роста.

Не следует забывать, что со временем приоритеты будут меняться. Если человек копит деньги на покупку дома, он, возможно, захочет максимально увеличить свой заработок. Но впоследствии ему, возможно, захочется получить работу с самыми выгодными медицинскими льготами.

Согласие на определенные компромиссы в работе, которая отвечает не всем потребностям, — это не всегда уступка. Напротив, это поможет установить реалистичные ожидания относительно карьерного роста и в целом более позитивно смотреть на работу.

Опрошенные Хорном люди, которые были наиболее удовлетворены своей карьерой и смотрели на нее с оптимизмом, понимали, что идеальной работы не бывает. Но найти ту, которая соответствует ценностям или позволяет достичь долгосрочных целей, может быть самым честным и достижимым путем к самореализации.

«Ясно осознавая свои приоритеты и терпимость к определенным компромиссам, вы можете сделать выбор, который будет лучше соответствовать вашим ценностям, что значительно приблизит вас к карьере, соответствующей вашим страстям и целям, — добавляет Хорн. — Если же вы не учтете компромиссы заранее, то впоследствии можете почувствовать себя ослепленным и разочарованным».

Вопрос о том, как чувствовать себя счастливым на работе интересует многих. Согласно опросу Американской психологической ассоциации 2024 года, около 48% людей в возрасте 18–25 лет и 51% в возрасте 26–43 лет отмечают, что обычно чувствуют напряжение в течение рабочего дня. Эксперт по счастью Джессика Вайс поделилась способами справиться с этим стрессом.