Китайский стартап DeepSeek готовится выпустить ИИ-агента нового поколения, который может серьезно изменить расстановку сил на рынке ИИ. По данным источников, новая система, наследник нашумевшей модели R1, будет способна выполнять многоэтапные задачи с минимальным вмешательством пользователя и самообучаться в процессе работы.

Solen Feyissa/Unsplash

Новый агент DeepSeek проектируется для выполнения реальных задач: написания и отладки кода, планирования поездок и запуска рабочих процессов. Это логично вписывается в мировой тренд перехода от чат-ботов к полноценным агентным системам.

Основатель DeepSeek, Лян Вэньфэн, планирует выпустить новинку в четвертом квартале этого года. Этот шаг особенно интересен на фоне относительного затишья со стороны компании после успешного запуска R1 в январе. В то время как конкуренты, такие как Alibaba и Tencent, активно выпускали обновления, DeepSeek сосредоточилась на создании прорывного продукта.

Выход R1 в свое время произвел фурор: модель, созданная за несколько миллионов долларов, показала в тестах результаты, сопоставимые с решениями OpenAI. Теперь ожидания от R2 еще выше. Успех или провал нового агента определит, сможет ли DeepSeek вернуть себе утраченные позиции на китайском и мировом рынке ИИ.

В то время как американские компании, такие как OpenAI, Anthropic и Microsoft, уже активно развивают это направление, DeepSeek может стать серьезным конкурентом из Китая, способным нарушить их доминирование.



Ранее Financial Times сообщала, что DeepSeek столкнулась с задержками в тренировке новых ИИ-моделей из-за проблем с новыми чипами Huawei.