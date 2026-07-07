Российский рынок электронной торговли пытается защитить от закона собственный профессиональный словарь. Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) попросила включить слово «селлер» (seller — «продавец» на английском) в словарь иностранных слов, входящий в перечень нормативных. Письмо с таким предложением организация направила председателю правительственной комиссии по русскому языку Сергею Кравцову, пишет «Коммерсантъ».

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Авторы письма руководствуются тем, что «селлер» давно стал в электронной коммерции не просто модным англицизмом, а рабочим термином для продавцов на маркетплейсах. По данным АПЭТ, в России сейчас около 1 млн таких продавцов. Но в нормативных словарях этого слова пока нет, а значит, его использование в рекламе и другой публичной информации для потребителей может стать поводом для претензий.

Дело в том, что с 1 марта 2026 года в России действуют новые требования к информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и не являющейся рекламой. Вывески, указатели, информационные таблички и другие обращенные к покупателям материалы должны быть выполнены на русском языке. Иностранный текст можно добавить как равнозначный перевод, а отдельные исключения предусмотрены для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. При использовании русского языка как государственного бизнес также должен ориентироваться на утвержденные нормативные словари.

Отдельного штрафа именно за использование слова «селлер» закон не устанавливает. Однако если материал признают ненадлежащей рекламой, юридическому лицу может грозить штраф до 500 тыс. руб. Вопросы к рекламе могут возникнуть у ФАС, а к информации для потребителей — у Роспотребнадзора. Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что отсутствие слова в утвержденных нормативных словарях делает позицию компании в возможном споре слабее.

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Главная сложность для АПЭТ заключается в том, что у слова «селлер» есть понятный русский аналог — «продавец». Ассоциация настаивает, что значения все же различаются, поскольку селлером участники рынка называют именно предпринимателя, который работает через маркетплейс. Правительственной комиссии предстоит решить, достаточно ли этого различия для закрепления нового термина в нормативном словаре. Ее ближайшее заседание запланировано на сентябрь 2026 года.

Сам по себе сюжет, впрочем, не уникален. После ужесточения языкового регулирования бизнес уже начал просить власти и лингвистов «узаконить» профессиональную лексику, которая давно живет в рынке, но плохо переводится на человеческий канцелярит. Весной сообщалось, что рабочая группа при правительственной комиссии как раз должна собирать подобные обращения от отраслей и разбирать, какие заимствования можно признать допустимыми в нормативных словарях.

Прецеденты у такого подхода есть, хотя не в форме «сообщество попросило — слово внесли». Например, в современном русском давно закрепились «селфи» и «каршеринг» — как названия явлений, для которых в живом употреблении так и не появилось столь же точного и удобного русского аналога. В ту же категорию постепенно попали «кешбэк», «подкаст», «кликбейт», «стриминг», «косплей» и другие слова: сначала как слова профессиональных или пользовательских сообществ, потом — как общеупотребимые термины, которые словари и справочники со временем начали фиксировать, а бизнес и медиа перестали стесняться писать без кавычек.

Здесь у «селлера» позиция слабее: это все-таки не новое явление, а новое имя для старой роли. Поэтому борьба за слово может быть чуть сложнее, чем хотелось бы рынку.

Что это значит для бизнеса

Для онлайн-торговли, ретейла и сервисных компаний история с «селлером» — это напоминание, что закон о защите русского языка теперь затрагивает не только вывески coffee to go («кофе навынос»), но и внутренний профессиональный словарь. Термин может свободно звучать в разговоре специалистов, но после появления на сайте, в приложении, рекламе, карточке товара или на упаковке он попадает в другое правовое поле. Формула «все и так понимают» больше не дает бизнесу надежной защиты в споре с регулятором.

Бизнесу стоит еще раз перепроверить, какие англицизмы он использует в публичной коммуникации с клиентом, есть ли у них понятные русские замены и можно ли обосновать их употребление ссылкой на товарный знак, отраслевой стандарт или нормативный словарь. Иначе споры о стратегии продаж рискуют перейти в обсуждение слов на баннере под угрозой неприятных штрафов от государства.

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