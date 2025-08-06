По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта умение запоминать данные или быстро находить информацию больше не является определяющим. Ключевым навыком становится способность формулировать важные и глубокие вопросы. Об этом он рассказал в подкасте ReThinking организационного психолога и профессора Уортона Адама Гранта, на который ссылается CNBC.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выступает на конференции Microsoft Build в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, 21 мая 2024 года. Джейсон Редмонд | AFP | Getty Images

«Некоторые способности по-прежнему будут востребованы, но они уже не так тесно связаны с «голой» интеллектуальной мощью, — сказал Альтман. — Гораздо важнее понимать, какие именно вопросы стоит задавать, чем просто находить на них ответы».

Адам Грант отметил, что особенно важно задавать вопросы, которые стимулируют мышление и помогают раскрыть идеи в более широком контексте.

«Раньше большое значение придавалось накопленным знаниям — если вы были носителем фактов, это автоматически делало вас умным и авторитетным, — пояснил Грант. — Сейчас ценнее уметь устанавливать связи. Способность к синтезу и выявлению закономерностей дает серьезное преимущество».

Слова Альтмана можно трактовать двояко: с одной стороны — как навык живого общения, с другой — как умение правильно формулировать запросы к ИИ-системам. Этот подход известен как инженерия запросов (prompt engineering), то есть создание точных и эффективных промптов для получения нужных ответов от нейросетей.

Специалист по коммуникации Мэтт Абрахамс подчеркивает, что короткие и точные вопросы не только демонстрируют эмпатию, но и помогают укрепить собственный авторитет. По словам Лидии Логан, вице-президента IBM по вопросам глобального образования и развития кадров, промпт-инженеры сейчас крайне востребованы, а некоторые из них зарабатывают свыше $100 тысяч в год.

Сэм Альтман — не единственный предприниматель, подчеркивающий важность soft skills. Инвестор-миллиардер Марк Кьюбан также считает, что любопытство, адаптивность и гибкость мышления — три основных качества, которые будут востребованы на рынке труда как сейчас, так и в будущем.

«Я мог бы притвориться, что предвижу развитие ИИ и его влияние на работу, но это было бы неправдой. Я и сам не знаю, — признался Кьюбан. — Но я уверен в одном: я буду любознателен, гибок, адаптивен и внимателен к переменам».

По данным блога LinkedIn за прошлый год, рекрутеры особенно ценят у кандидатов именно способность быстро адаптироваться, а работодатели предпочитают тех, кто способен осваивать новые роли и справляться с переменами.

Хотя искусственный интеллект, по мнению Альтмана, может в будущем взять на себя множество рутинных задач, полностью заменить мышление человека он не сможет. Скорее, технологии будут дополнять людей, а люди — обучать ИИ более глубокому критическому мышлению и креативности.

«Наибольшее профессиональное удовлетворение я испытываю в тех случаях, когда мне удается по-настоящему творчески подойти к решению задачи и найти ответ, которого до меня не было, — сказал Альтман. — Я надеюсь, что появится совершенно новый способ взаимодействия с трудными проблемами».