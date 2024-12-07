Чат-боты на основе искусственного интеллекта могут за считанные секунды создавать сценарии в стиле Квентина Тарантино или стихи, как у Рупи Каур. В связи с этим генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что авторы оригинальных идей должны получать вознаграждение за свой вклад в обучение крупных языковых моделей.

«Я считаю, что нам необходимо выработать новые стандарты для вознаграждения создателей, — отметил Альтман, чья компания разрабатывает и управляет чат-ботом ChatGPT. — Нам следует искать новые экономические модели, которые могут обеспечить создателям дополнительные источники дохода».

Создание такой модели может быть непростой задачей по нескольким причинам: потребуется установить справедливые условия компенсации, привлечь творческих людей к участию и разработать меры по предотвращению злоупотреблений системой. Пока неясно, станет ли практика вознаграждения людей за их вклад в обучение ИИ стандартной схемой и когда это произойдет.

Однако Альтман воспринимает это как возможность и говорит: «Я всегда был заинтересован в том, чтобы разработать систему микроплатежей, при которой авторы могли бы согласиться на использование их стиля написания и получать за это вознаграждение».

Кроме него, другие лидеры в сфере технологий также активно обсуждают вопросы справедливой компенсации для создателей контента. Например, стартап ProRata работает над системой, которая будет делиться доходами с авторами, чьи работы использованы в ответах его искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект силен и стремительно развивается, но он также несправедлив, — отмечает основатель компании ProRata Билл Гросс. — Как авторы, так и пользователи нуждаются в защите. Поэтому мы создали алгоритм, который анализирует результаты работы крупных языковых моделей и генеративного ИИ, чтобы определить, какой процент контента принадлежит каждому автору. Затем мы будем делить доходы в соответствии с этим».

Пока неизвестно, сколько именно ProRata будет платить отдельным авторам или как она сможет конкурировать с существующими сервисами, такими как Perplexity, и чат-ботами типа ChatGPT. Однако у компании уже есть партнеры, включая известные издания, такие как Financial Times, The Atlantic и Axel Springer, которые также подписали контракты с OpenAI.

В то же время флагманская модель OpenAI может оказаться не таким большим скачком вперед, как ее предшественники. Сотрудники, которые тестировали Orion обнаружили, что, хотя ее производительность превосходит существующие модели, улучшения оказались меньше, чем при переходе от GPT-3 к GPT-4.