Семь летних школ, стажировки на каникулах с перспективой трудоустройства и IT-фестиваль ожидают в этом году тех молодых людей, которые решили связать свою карьеру с информационными технологиями. С 20 марта открылась возможность пройти стажировку по нетехническим специальностям. Подробности этих возможностей «Инк.» раскрыли в «Яндексе».

Летние школы начнут работу в июне, но уже сейчас можно подать заявку и приступить к тестовому заданию, рассказали в компании. В этом году к традиционным пяти образовательным направлениям для фронтендеров, бэкендеров, мобильных разработчиков, аналитиков и менеджеров добавятся две новые: школа обеспечения качества для инженеров по тестированию и школа КИТ, которая готовит DevOps- и SRE-инженеров.

Второй фестиваль Young Con для тех, кто интересуется технологиями, уже работает в IT или только выбирает профессию, пройдет 25 июня в комплексе Live Arena в Москве. В этом году в нем примут участие не только студенты, выпускники и специалисты с опытом, но и школьники 9-11 классов.

Участников ждут ярмарка вакансий, карьерные консультации, квест, общение со стажерами и финал баттла по программированию. Кроме того, прямо на фестивале можно будет пройти пробное собеседование, отметили в «Яндексе».

Набор на летние стажировки в «Яндексе» стартовал в феврале, а с 20 марта компания приглашает также на нетехнические специальности начинающих маркетологов, пиарщиков, юристов, экономистов и др.

В компании рассчитывают, что за год пройти стажировку смогут 2,8 тыс. человек. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Участвовать в проектах «Яндекса» могут начинающие специалисты из разных концов страны — в большинстве летних школ можно учиться онлайн. Стажировки проходят в офисах «Яндекса» в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Однако, если в регионе нет офиса или подходящих вакансий, можно приехать на стажировку в российскую столицу. В этом случае компания оплатит дорогу и проживание. Аналогичные условия действуют и для слушателей школы КИТ, где пока нет онлайн-обучения.

Ранее опрос сервиса «Сферум» показал, что большая часть (65%) молодых россиян убеждена, что необходимо обладать теоретическими знаниями и уметь пользоваться цифровыми технологиями. Еще 28% респондентов допустили, что цифровые технологии могут помочь в их карьере, но решающую роль здесь сыграет специальность.