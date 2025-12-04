Полгода назад «Инк» и AI Factory представили первую «Карту российского ИИ», собрав более 130 генеративных сервисов. Реакция рынка показала: это был только верхушка айсберга. За кадром оставались десятки решений, появлявшихся буквально еженедельно, поэтому создатели решили обновить проект — и сделать его существеннее, глубже и честнее по структуре.

Во второй версии карты мы собрали уже свыше 170 сервисов. Это на треть больше предыдущего релиза — цифра, которая хорошо иллюстрирует, насколько быстро растет локальный GenAI-рынок. Появились новые компании, а действующие — обзавелись кейсами, клиентами и более зрелой функциональностью.

Если первая версия была почти полностью «горизонтальной», то теперь приложения разделены по отраслям. В новой версии есть специализированные решения для медицины, финансов, образования, производства, логистики и других сегментов экономики. Например, сервисы, умеющие анализировать медицинские протоколы, автоматизировать финансовый комплаенс или оптимизировать складские процессы.

На карту попали только те проекты, которые реально работают в российской среде: у них есть сайт на русском, домен .ru или .рф, кейсы с локальными заказчиками и подтвержденная работоспособность. Каждая разработка размещена строго в одной категории, чтобы не превращать карту в ИИ-вариацию игры «найди отличия».

Проект представлен в двух форматах. Первый — визуальная карта с логотипами, которая позволяет быстро оценить, кто формирует рынок и какие ниши развиваются быстрее. Второй — интерактивная таблица: там можно фильтровать сервисы по категориям, изучать их примеры использования и отслеживать инвестиционную активность.

Нужно отметить, что именно отраслевой срез стал ключевым отличием версии 2.0. Он показывает, как генеративные решения перестают быть просто инструментами для контента и становятся полноценной частью бизнеса — от HR-процессов до промышленной аналитики.