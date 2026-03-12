По итогам четвертого квартала 2025 года наиболее заметный прирост средних сумм ипотечных кредитов зафиксирован в Курганской, Иркутской, Тюменской, Омской, Астраханской и Кемеровской областях. Такие данные приводят аналитики платформы «Движение.ру», изучившие статистику Центробанка. Подробности — в распоряжении «Инка».

В семи российских регионах, напротив, наблюдалось снижение этого показателя — в Карелии, Чувашии, на Камчатке, в Тамбовской, Новгородской и Псковской областях, а также в Кабардино-Балкарии.

В целом по стране средний размер ипотечного займа, взятого на покупку квартиры в новостройке по договору долевого участия, составил 5,74 млн руб. Это лишь на 5,74% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (5,43 млн). Рост практически совпал с официальной инфляцией, зафиксированной по итогам прошлого года на уровне 5,59%.

Схожая картина наблюдалась и годом ранее: тогда ипотечные суммы поднялись на 9,5% при точно такой же инфляции. Настоящий же всплеск пришелся на 2020–2022 годы, когда рынок разогревала массовая льготная ипотека, запущенная в пандемию для поддержки строительной отрасли. В 2023-м случилась коррекция — средний чек просел на 7%, а последние два года он лишь поспевает за удорожанием жизни.

Аналитики объясняют вялую динамику сразу несколькими причинами: цены на жилье в прошлом году почти не росли, доходы населения увеличивались не слишком активно, а сами граждане стали присматриваться к квартирам поменьше.

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин описывает положение покупателя как крайне стесненное. Даже с учетом адресных ипотечных программ люди с трудом наскребают на первоначальный взнос и еле-еле тянут ежемесячные платежи. Рынок, по сути, нащупал ту самую предельную стоимость квартиры, которую среднестатистический покупатель способен осилить. И эта планка замерла — финансовые возможности граждан исчерпаны, констатирует эксперт.

Для девелоперов, особенно работающих в сегменте массового жилья, остановка роста ипотечных сумм — сигнал тревожный. Себестоимость строительства продолжает подниматься, а цены стоят на месте, что неизбежно давит на рентабельность проектов.

По словам Гравшина, застройщики тоже вплотную приблизились к той самой ценовой границе, за которой покупатель уже не пойдет. Выбор у них невелик. Самый вероятный сценарий — снижение качества новых проектов, отказ от излишеств и тотальная экономия на всем. Эксперт признает, что для здоровья рынка это путь сомнительный.

