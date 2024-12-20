Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроекты, касающиеся управления государственными земельными участками. В случае выкупа участков владельцами расположенных на них зданий предлагается исключить предоставление площадей, значительно больших, чем необходимо для эксплуатации сооружений. Также запретят выкупать участки, на которых стоят только вспомогательные постройки.

Поддержанные правительством законопроекты нацелены на повышение эффективности использования государственных и муниципальных земель, и для этого предлагается внести изменения в Земельный кодекс.

Первый законопроект предполагает совершенствование существующего механизма, который позволяет владельцам зданий выкупать или арендовать земельные участки, на которых они находятся. В настоящее время это право существует, однако отсутствует четкое регулирование, касающееся определения площади земельного участка в отношении площади самого здания.

Как отмечают специалисты Росреестра, это означает, что можно было приобретать участки значительно больших размеров, чем необходимо для эксплуатации находящихся на нем зданий.

В связи с этим законопроект устанавливает критерии соотношения площади земельного участка и строения. Минимальная необходимая площадь здания должна составлять не менее 10% от площади земельного участка.

Для участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или садоводства, этот показатель составляет не менее 5%. Если на одном участке расположено несколько зданий, будет учитываться их общая площадь.

При этом размер выкупаемого земельного участка не может превышать площадь участка, который изначально был предоставлен для строительства здания. Также вводится запрет на выкуп участка, если на нем расположены только вспомогательные строения и отсутствует основное здание, соответствующее виду разрешенного использования земли.

Исключения составляют участки сельскохозяйственного назначения, а также «арктические» и «дальневосточные гектары».

Второй законопроект касается процедуры перераспределения как государственных, так и частных земельных участков, предусматривающей в себе изменение их границ. Это необходимо в случаях, когда возникают проблемы с вклиниванием участков или искажением их границ.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что для борьбы с «неконтролируемым выбытием земель из публичной собственности по заниженной стоимости и в обход конкурентных процедур» предлагается ввести два основных ограничения.

Первым ограничением станет запрет на многократное перераспределение участков. Второе — максимальная площадь, на которую может увеличиться частный земельный участок, не должна превышать 1 тыс. м². Если этот лимит будет превышен, перераспределение участка будет отклонено и дополнительную землю придется приобретать через торги.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает граждан и организации по окончании строительства регистрировать объект в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). До принятия закона порядок эксплуатации зданий и сооружений не обязывал собственников ставить их на кадастровый учет и осуществлять регистрацию прав.