С 2027 года личные фонды в России будут платить больше налогов: льготную ставку налога на прибыль планируют повысить с 15 до 22%. Такая же ставка будет действовать для дивидендов российских компаний, поступающих в фонд. Поправки правительство внесло в Госдуму в составе бюджетного пакета. На середину сентября в стране было зарегистрировано 894 личных фонда.

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Повышение ставки сократит преимущество личного фонда перед другими способами владения капиталом. Сейчас специальная ставка составляет 15%, тогда как после изменения она будет всего на 3 п. п. ниже стандартной ставки налога на прибыль. При этом власти предлагают расширить перечень доходов, учитываемых для применения льготного режима, включив в него доходы от реализации облигаций и долговых цифровых финансовых активов.

Для части владельцев капитала фонд станет менее выгодным по сравнению с прямым владением активами. Нагрузка на пассивные доходы физлиц также будет повышаться, однако при определенном уровне дохода физическое лицо сможет платить налог по более низкой эффективной ставке. Поэтому изменение особенно чувствительно для фондов с относительно небольшим инвестиционным доходом.

Одновременно у личных фондов может вырасти интерес к упрощенной системе налогообложения. Эксперты допускают, что часть структур рассмотрит переход на УСН с 2027 года, поскольку это позволит снизить налоговую нагрузку. Однако при использовании ЗПИФов придется заново просчитывать экономику структуры, поскольку законопроект одновременно вводит налог на прибыль для ряда паевых фондов, что может увеличить совокупные издержки.

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Сильнее всего повышение ставки может отразиться на фондах, через которые владельцы контролируют семейный бизнес. Дивиденды российских компаний, поступающие в такой фонд, с 2027 года будут облагаться по ставке 22%. Поэтому собственникам придется сравнивать личный фонд с классическим холдингом и оценивать, насколько оправданы дополнительные налоговые расходы.

При этом эксперты не ожидают исчезновения личных фондов. Их создают не только ради налоговой эффективности, но и для консолидации семейных активов, управления состоянием и наследственного планирования. По данным исследования УК «Альфа Капитал» и НИУ ВШЭ, из 397 фондов, раскрывших отчетность за 2025 год, совокупные активы составляли около 551 млрд руб., причем почти половина приходилась на пять крупнейших структур.

Главным последствием реформы станет необходимость пересмотра уже созданных конструкций. Владельцам придется заново оценить состав активов, источники доходов, налоговый режим и целесообразность использования ЗПИФов. Рынок при этом продолжает расти: эксперты ожидают регистрации еще 400–500 личных фондов в год, хотя повышение ставки может изменить структуру спроса.

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