Семейным микропредприятиям в России предложили открыть доступ к статусу социального предприятия. Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов: документ добавляет семейный бизнес в перечень МСП, которые могут претендовать на этот статус, но не создает для него отдельную организационно-правовую форму.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Критерии зависят от формы бизнеса. В хозяйственном обществе, товариществе или партнерстве не менее половины сотрудников должны быть членами одной семьи, а один из родственников — руководить организацией. В производственном или потребительском кооперативе либо крестьянском хозяйстве к одной семье должны относиться как минимум 50% участников. У ИП родственники должны составлять не менее половины сотрудников, для которых эта работа является основной, причем их не может быть меньше двух. К членам семьи проект относит супругов, их родителей и детей, братьев и сестер, внуков, бабушек и дедушек, братьев и сестер родителей каждого из супругов, а также усыновителей и усыновленных.

Еще одно условие — бизнес должен соответствовать критериям микропредприятия: среднесписочная численность не может превышать 15 человек, а доход за предыдущий календарный год — 120 млн руб. без учета НДС. Получение статуса не гарантирует единого набора льгот. После его подтверждения семейный бизнес сможет претендовать на региональные меры, предусмотренные для социальных предприятий.

По словам одного из авторов инициативы, сенатора Елены Дягилевой, идея выросла из обращений семейных предпринимателей. Отправной точкой стала тематическая сессия на Форуме социальных инноваций регионов осенью 2025 года. Затем к работе над поправками подключились сенаторы, федеральные ведомства, представители бизнеса, Торгово-промышленной палаты и отраслевых объединений.

Единый федеральный критерий понадобился потому, что специальные меры для семейных предприятий уже действуют в 24 регионах, но каждый из них опирается на собственные правила. При этом проект не вводит отдельный федеральный статус семейной компании или новый реестр: подходящие микропредприятия предлагается относить к социальным и отмечать это в Едином реестре МСП. Так регионам будет проще направлять действующие меры поддержки именно таким компаниям.

Для предпринимателей главный эффект — более понятный доступ к уже действующим региональным программам. Сами регионы будут решать, что именно предложить семейным компаниям: субсидии, имущественную или консультационную помощь, информационную поддержку и другие инструменты. Авторы инициативы утверждают, что отдельной отчетности не появится, однако порядок подтверждения статуса еще предстоит установить.

Один из примеров — Московская область. С 1 по 30 сентября 2026 года социальные предприятия региона смогут подать заявки на субсидии до 2 млн руб. За счет выплаты можно компенсировать до 85% расходов на аренду, покупку основных средств и оборудования, а также повышение квалификации или обучение сотрудников.

Сколько именно компаний смогут воспользоваться новой нормой, пока неизвестно: такой оценки в материалах к законопроекту нет. Для масштаба авторы приводят данные Единого реестра МСП: в России зарегистрировано 6,612 млн субъектов малого и среднего бизнеса, из них 6,347 млн — микропредприятия. Статус социального предприятия имеют лишь около 7,8 тыс. из них. Авторы считают семейную модель особенно важной для небольших населенных пунктов, где такой бизнес создает рабочие места и сохраняет базовые услуги.

По расчетам авторов, дополнительных расходов из федерального бюджета инициатива не потребует. Семейным компаниям предлагают дать доступ к уже существующим механизмам поддержки. Если закон примут, Минэкономразвития предстоит определить порядок подтверждения нового основания для получения статуса и его отражения в Едином реестре МСП. Возможная нагрузка на региональные программы будет зависеть от числа компаний, которые подадут заявки.

Законопроект внесли в Госдуму 24 августа, и он пока не прошел первое чтение, поэтому сроки вступления поправок в силу неизвестны. Правительство поддержало инициативу при условии доработки: авторов попросили оценить, как изменится число социальных предприятий, претендующих на господдержку. По словам Дягилевой, сам подход также одобрили Минэкономразвития и Минфин. Даже после принятия документа практический эффект будет зависеть от подзаконных актов и от того, включат ли регионы семейные микропредприятия в свои программы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.