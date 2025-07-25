Согласно последним исследованиям платформы Getblogger, за первые шесть месяцев 2025 года категория блогов, посвященных семейным отношениям и бытовым вопросам, столкнулась со снижением рекламного спроса на 15−25%. Ранее стабильно занимавшая лидирующие позиции, эта тематика теперь заметно проигрывает другим направлениям контента.

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Наибольший прирост интереса рекламодателей зафиксирован в новостном сегменте, где показатели выросли на 20−25%. Юмористический контент показал увеличение спроса на 15%, а бьюти-тематика прибавила 10−15%.

Возрос интерес к блогерам с небольшой, но активной аудиторией — до 50 тыс. подписчиков. Аналитики отмечают, что уровень вовлеченности у таких блогеров в четыре раза превышает аналогичные показатели крупных проектов.

Тренд на «микроинфлюенсеров» подтверждается данными различных платформ. В МТС AdTech зафиксировали рост спроса на 30% на блогеров с аудиторией менее 500 тыс. подписчиков.

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Каждый третий рекламодатель на платформе VK, по данным компании, выбирает для продвижения авторов, чья аудитория не превышает 10 тыс. Аналогичную динамику наблюдают и в Telegram, где популярность каналов с небольшим количеством подписчиков увеличилась на четверть.

По словам основателя рекламного агентства Purple Door Алексея Пака, эти изменения можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, аудитория устала от «откровенно рекламного контента» и проявляет больший интерес к новостям.

Во-вторых, сказывается общий рост потребления цифрового контента. Однако эксперт предупреждает, что уже в сентябре, с введением новых законодательных ограничений, многие небольшие блоги могут столкнуться с серьезными трудностями, поскольку зачастую не готовы к одновременной работе на нескольких платформах.