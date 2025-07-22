Современные потребители демонстрируют разные модели поведения при выборе мебели и отделочных материалов в зависимости от возраста. Последнее исследование Getblogger (часть экосистемы МТС AdTech) выявило закономерности в доверии к различным источникам информации среди разных поколений.

Benzoix/Freepik

Проведенное исследование охватило 2 тыс. респондентов. Оно показало, что рекомендации инфлюенсеров играют значительную роль в принятии решений о покупке. Среди всех опрошенных россиян 43% учитывают мнение блогеров при выборе товаров для дома.

Особенно ярко эта тенденция проявляется у поколения Z (родившиеся с 1996 по 2010 года), где показатель доверия достигает 62%. Миллениалы (1981−1995) демонстрируют более сдержанное отношение — лишь 44% из них прислушиваются к блогерским советам.

Разные форматы контента по-разному влияют на покупательские решения. Большинство потребителей (59%) доверяют демонстрации готового результата. Практически половина опрошенных (46%) считают важным реальный пользовательский опыт.

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Процесс работы с материалами убеждает 43% респондентов, а наличие гарантий становится решающим фактором для 38% покупателей.

Молодое поколение Z в первую очередь обращает внимание на процесс работы с материалами — этот фактор важен для 22% представителей этой возрастной группы. Миллениалы чаще ориентируются на отзывы других пользователей — 20% из них учитывают этот критерий.

Более зрелые потребители (поколение X и беби-бумеры) в 26% случаев доверяют демонстрации конечного результата. При этом 18% представителей старшего поколения особое значение придают наличию гарантий.

Исследование также выявило различия в восприятии рекламы на разных площадках. Традиционные сайты остаются лидером по охвату — 62% россиян чаще всего видят рекламу интерьерных решений именно там.

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Социальные сети занимают второе место с показателем 31%. А 80% пользователей Telegram регулярно сталкиваются с рекламными предложениями в этом сервисе.

Марина Кондрашова, генеральный директор Getblogger, подчеркивает необходимость комплексного подхода в современных маркетинговых стратегиях.

По ее словам, реклама у популярных блогеров демонстрирует трехкратное преимущество по конверсии благодаря установленным отношениям доверия с аудиторией. При этом максимальная эффективность достигается при грамотном сочетании различных каналов коммуникации.