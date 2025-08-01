Совместное исследование сервисов «Отелло» и ЮMoney показало, что этим летом 73% россиян планируют отправиться в короткие поездки. Большинство путешественников собираются поехать несколько раз, причем почти половина (48%) выберут семейный отдых с детьми. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Согласно данным опроса, проведенного в июне 2025 года среди 1 тыс. жителей крупных городов России, наибольшей популярностью пользуются маршруты по Золотому кольцу — туда поедут 29% респондентов. На втором месте по привлекательности оказался Санкт-Петербург (25%), следом идут Казань (24%), Алтай и курорты Краснодарского края (по 20%).

Анализ бронирований показал, что самые доступные варианты размещения предлагают города Золотого кольца — в среднем 6042 руб. за ночь. Исключение составляет Суздаль, где цены достигают 10 тыс. руб. Наиболее дорогим направлением стал Алтай со средней стоимостью номера 9854 руб.

Исследование ЮMoney, в котором участвовали 1,5 тыс. пользователей сервиса, выявило типичные статьи расходов. На проживание 30% туристов тратят более 7 тыс. руб., тогда как четверть укладывается в скромный бюджет 1−3 тыс.

Питание обходится в 3−5 тыс. руб. для 25% опрошенных, а на развлечения большинство (23%) выделяет не более 1 тыс. руб.

Как показал опрос «Отелло», главным занятием в поездках станут прогулки и осмотр достопримечательностей (70% респондентов). Более половины (57%) планируют искать необычные места, а 52% намерены наслаждаться природой. Почти каждый второй (48%) обязательно попробует местную кухню.

Наибольшей популярностью ддя проживания пользуются квартиры и апартаменты (24% голосов). Четырехзвездочные отели выбрали 14% участников опроса, гостевые дома — 12%. Только 1% респондентов рассматривают вариант размещения в пансионатах или бутик-отелях.