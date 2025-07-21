Современные технологии стирают границы между городами: теперь, чтобы прогуляться по столичным достопримечательностям, достаточно подойти к специальному экрану в своем родном городе. С июля в пяти регионах страны заработали «порталы», которые переносят желающих в самое сердце Москвы — виртуально, но очень реалистично. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».
Двери в столицу открылись в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Туле и Тюмени. Достаточно зайти в инсталляцию — система создаст цифровую копию пользователя и смонтирует видео с прогулкой по Москве.
Став участником этого необычного проекта, можно увидеть колесо обозрения »Солнце Москвы» на ВДНХ, заглянуть на маркет »Сделано в Москве» на Болотной площади, прогуляться по залам знаменитой Третьяковской галереи и насладиться природой в березовой роще у современного Дома культуры »ГЭС-2».
Виртуальное приключение включает даже поездку на двухэтажном автобусе Russbus и катание на электросамокате, а кульминацией становится появление на главной площади страны.
Особенность проекта — интерактивность. Созданный системой цифровой двойник участника не просто путешествует по экрану, но и появляется на специальном портале на ВДНХ, где его могут увидеть москвичи и гости столицы. Каждый »телепортировавшийся» получает памятный нейроролик, который можно сохранить на память или поделиться в соцсетях.
Кроме того, этот проект может стать началом настоящего путешествия. Организаторы предусмотрели возможность сразу спланировать реальную поездку через сервис Russpass, где доступны все необходимые туристические услуги — от бронирования отелей до выбора экскурсий.
Интересно, что 90% посетителей Москвы — именно жители российских регионов. Столица активно развивает сотрудничество с другими городами, о чем свидетельствует недавно подписанное сотое межрегиональное соглашение. А специальные туристические программы »Москва+» позволяют совместить посещение столицы с путешествием по другим интересным местам страны.
Этот инновационный проект не просто развлекает — он создает новые возможности для туризма, вдохновляет на реальные путешествия и по-новому соединяет россиян из разных уголков страны. Технологии будущего уже здесь, и они делают мир ближе.