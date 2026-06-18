Семейная студия Victoria Essie Studio из Северной Каролины превратила домашнее увлечение 3D-печатью в бизнес на фиджет-кликерах — небольших устройствах с тактильной и звуковой отдачей. В 2025 году выручка проекта достигла около $428 тыс., а популярность ему принесли ролики о производстве, собиравшие миллионы просмотров в социальных сетях.

Nadia Valko, Unsplash

Victoria Essie Studio основали Виктория Бауманн и ее отец Чарли Мортон. Проект начался как домашнее увлечение 3D-печатью, а затем вырос в полноценный семейный бизнес благодаря популярности коротких видео в социальных сетях.

Бауманн запустила студию в 2018 году и первое время совмещала проект с работой воспитательницей. Позже к ней присоединился Мортон — инженер по кибербезопасности, увлеченный 3D-печатью. Вместе они сосредоточились на игрушках, напоминающих предметы из 2000-х, и начали экспериментировать с формами тортов, конфет и других сладостей.

Популярность студии выросла после того, как ASMR-видео с процессом производства начали собирать миллионы просмотров. Дополнительную аудиторию проекту привлекли публикации крупных блогеров, в том числе Бриттани Броски.

Внутри фиджет-кликеров используются механизмы, похожие на переключатели клавиатур. При нажатии они издают характерный щелчок, который часть покупателей считает успокаивающим. По отдельным оценкам, объем мирового рынка фиджет-игрушек уже превышает $9 млрд, однако перед публикацией эту цифру необходимо привязать к конкретному исследованию и его методике.

По документам, которые изучил CNBC Make It, чистая прибыль Victoria Essie Studio в 2025 году составила около $94 тыс. Бауманн и Мортон управляют парком из нескольких десятков 3D-принтеров и ежемесячно выполняют сотни заказов.

Основатели считают, что покупателей привлекает не только технология производства, но и дизайн устройств. Студия выпускает яркие кликеры в форме сладостей и предметов, напоминающих об эстетике 2000-х. Ассортимент расширяется за счет собственных разработок и сотрудничества с другими художниками.

Бауманн и Мортон намерены дальше развивать студию как семейный бизнес, расширяя производство и линейку дизайнов. История Victoria Essie Studio показывает, как небольшой проект с 3D-печатью может вырасти благодаря узнаваемому продукту и продвижению через короткие видео.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.