Работники завода Boeing на Западном побережье приняли новое предложение по изменению условий контракта. Так закончилась семинедельная забастовка, остановившая производство большинства самолетов и еще больше усугубившая финансовый кризис в авиастроительном концерне, сообщает Reuters.

Профсоюз сообщил, что 59% его членов проголосовали за новый контракт, который включает в себя повышение зарплаты на 38% в течение ближайших четырех лет. Это ослабило давление на нового генерального директора Келли Ортберга после того, как за последние несколько недель два предыдущих предложения были отклонены.

«Это победа, — сказал представитель профсоюза Джон Холден после объявления результатов. — Теперь наша задача — вернуться к работе».

Прекращение первой за 16 лет забастовки крупнейшего профессионального объединения Boeing даст долгожданную передышку компании, которая терпит одну неудачу за другой. Напомним, что в январе вокруг нее разгорелся скандал, когда дверная панель почти нового самолета 737 MAX оторвалась во время полета.

В своем обращении к сотрудникам Ортберг сказал, что рад ратификации соглашения профсоюзом. Он отметил, что последние несколько месяцев были трудными для компании, но сотрудники являются частью одной команды и впереди их ждет много работы, чтобы вернуться к тому уровню качества, который «сделал Boeing культовой компанией».

Около 33 тыс. механиков, работающих над созданием самолета 737 MAX, а также широкофюзеляжных самолетов 767 и 777, бастуют с 13 сентября, требуя повышения зарплаты на 40% и восстановления пенсии с установленными льготами, которой они лишились 10 лет назад. Старая пенсия восстановлена не будет, но работники получат увеличение суммы соответствующих взносов.

«Я готов вернуться к работе», — сказал Дэвид Лемон, работник отдела сертификации калибровки оборудования в Сиэтле, который проголосовал за новые условия контракта. Он подсчитал, что повышение зарплаты и бонус в размере 4% — гарантированная минимальная ежегодная выплата — соответствуют 40-процентному повышению, на которое они рассчитывали.

По словам источника, Boeing теперь потребуется время, чтобы нарастить производство самолетов и увеличить выручку, а объем выпуска 737 MAX еще некоторое время будет составлять менее 10 единиц в месяц, что намного меньше 38 в месяц, запланированных до забастовки.

Аналитики Jefferies заявили, что компания вернется к этому уровню производства в 2026 году, но окончание забастовки — положительный фактор для аэрокосмического сектора. Airbus отметила косвенные риски со стороны поставщиков, которые также сотрудничают с американским производителем самолетов.

По словам аналитика TD Cowen Кая фон Румора, поставщики могут рассматривать соглашение Boeing с профсоюзом IAM как ориентир для переговоров, что может повлиять на их затраты в будущем.

Представители Международной ассоциации работников авиакосмической отрасли (IAM) отметили, что сотрудники могут уже в ближайшее время вернуться на производство, хотя Boeing предупредила, что некоторых из них придется переучивать из-за длительного отсутствия на заводе.

По словам аналитиков, забастовка обошлась Boeing примерно в $100 млн в день в виде недополученной прибыли, что побудило производителя самолетов привлечь $24 млрд от инвесторов в попытке сохранить свой инвестиционный рейтинг.

Теперь Ортбергу предстоит наладить отношения с сотрудниками предприятия компании на Северо-Западе страны. Их средняя годовая зарплата по окончании нового четырехлетнего контракта составит $119,3 тыс. ($75,6 тыс. ранее).

Работник 777 Томас Амиловски, который проголосовал против новых условий контракта, отметил, что 59% голосов «за» означают многих определенно недовольных этим решением. По мнению аналитиков Jefferies, повышение зарплаты персонала может увеличить расходы компании на оплату труда на $1,1 млрд за четыре года, а бонус в размере $12 тыс. для каждого члена профсоюза может привести к дополнительным затратам в размере $396 млн.

Ранее итальянские прокуроры обвинили семь лиц и двух субподрядчиков Boeing в преступлении, включая мошенничество и нарушение правил безопасности полетов. Это произошло после проверки деталей, произведенных итальянской компанией, которые имели дефекты и несоответствия.