На производителя электромобилей подала в суд семья мужчины, который погиб в результате ДТП в 2023 году. Согласно иску, всему виной «мошенническое введение в заблуждение» технологии Autopilot, сообщает CNBC. В настоящее время в производстве находится еще как минимум 15 дел по аналогичным искам, связанным с инцидентами Tesla.

Водитель Tesla, Генезис Джованни Мендоса-Мартинес, погиб в аварии за рулем седана Model S 2021 года выпуска. Его брат Калеб, который находился на пассажирском сиденье, получил серьезные травмы. Семья Мендосы подала иск против Tesla в октябре в округе Контра-Коста, но недавно компания перенесла дело из суда штата в федеральный суд Северного округа Калифорнии.

Первой о смене места рассмотрения дела сообщила газета The Independent. Как правило, в федеральном суде истцам приходится искать больше доказательств по искам о мошенничестве.

Электромобиль врезался в припаркованную пожарную машину, когда водитель использовал систему Tesla Autopilot — частично автоматизированную систему вождения. Адвокаты Мендосы утверждали, что Tesla и владелец компании Илон Маск преувеличивали или делали ложные заявления о системе в течение многих лет, чтобы вызвать ажиотаж вокруг электромобилей компании и тем самым улучшить ее финансовое положение.

В ответ адвокаты Tesla заявили, что в столкновении виноваты «собственные халатные действия и/или бездействие» водителя и что доверие к любым заявлениям Tesla, если таковое имело место, не было существенным фактором в причинении вреда водителю или пассажиру. Они утверждают, что автомобили и системы Tesla имеют «объективно безопасную конструкцию», соответствующую законам штата и федеральному законодательству.

В настоящее время в производстве находится еще как минимум 15 дел по аналогичным искам, связанным с инцидентами, когда система Autopilot или ее FSD (Full Self-Driving) — использовалась незадолго до аварии со смертельным исходом или травмами. Три дела были переданы в федеральные суды.

FSD — это премиум-версия частично автоматизированной системы вождения Tesla. В то время как автопилот входит в стандартную комплектацию всех новых автомобилей Tesla, владельцы платят авансовый платеж или ежемесячно подписываются на использование FSD.

Авария, унесшая жизнь Мендосы-Мартинеса, также стала частью более широкого расследования, начатого Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) в августе 2021 года в отношении Tesla Autopilot. На фоне этого компания внесла изменения в свои системы, в том числе с помощью множества обновлений программного обеспечения, устанавливаемых «по воздуху» (беспроводным путем — прим.ред.).

Тогда агентство начало второе расследование, которое продолжается до сих пор, чтобы выяснить, насколько эффективным было «отзывное решение» Tesla, направленное на устранение проблем с поведением Autopilot вблизи неподвижных автомобилей служб экстренного реагирования.

NHTSA предупредила Tesla, что ее посты в социальных сетях могут ввести водителей в заблуждение, заставляя думать, что ее электромобили — это роботы-такси. Кроме того, Калифорнийский департамент автотранспорта подал в суд на компанию, утверждая, что заявления об автопилоте и FSD являются ложной рекламой.

Недавно Tesla объявила об открытии вакансии инженера-программиста для разработки системы, которая позволит операторам управлять роботакси и человекоподобными роботами на расстоянии. Компания отказалась от автономного вождения и будет удаленно управлять роботакси.