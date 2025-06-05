В своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах столичной робототехнической отрасли, которая демонстрирует уверенный рост. По данным за первый квартал 2025 года, производство роботов и автоматизированного оборудования в городе увеличилось на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: sobyanin.ru

Компания «ТЕХНОРЭД» разрабатывает готовые роботизированные решения, включая сварочные комплексы, операторов станков и упаковочные системы. Их паллетайзеры, способные сортировать и укладывать продукцию, уже работают на 550 российских предприятиях, повышая производительность в 2-3 раза. В этом году компания на 50% увеличила выпуск продукции и открыла новое производство в технополисе «Москва».

Ronavi Robotics создает роботов для автоматизации складов. Недавно компания оснастила 48 машинами склад столичного производителя спецодежды площадью 7,5 тыс. кв. м. Роботы успешно справляются с комплектацией, сортировкой и заменяют конвейерные линии.

UVL Robotics предлагает уникальную систему учета товаров с помощью дронов. Их решения позволяют проводить инвентаризацию в 10 раз быстрее традиционных методов. Новейшая модель дронов работает даже в морозильных камерах при -25°C, сканируя до 1,5 тыс. паллет в час.

Специальное конструкторское бюро прикладной робототехники создает многофункциональные комплексы. Их роботы-саперы участвуют в разминировании и демонтаже зданий, а мобильные установки пожаротушения работают в радиационно опасных зонах. Особого внимания заслуживает робот-амфибия, способный проводить подводные работы на глубине до 4 метров.

Компания «ЭРлаб» разрабатывает сельскохозяйственных роботов, заменяющих до 15 работников. Их робот-опрыскиватель сокращает использование химикатов на 95%, а пропольщик повышает урожайность на 7%, точно идентифицируя сорняки и болезни растений.

Московские разработчики продолжают расширять применение робототехники, создавая новые решения для различных отраслей. При поддержке города эти инновации успешно внедряются на производствах, делая процессы более эффективными и безопасными.