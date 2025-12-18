Сервис «Нейроюрист» запустил новую функцию для бизнеса, которая создана специально для подготовки к ключевому изменению 2026 года — повышению ставки НДС с 20% до 22%. Эта задача, которая грозит юристам и предпринимателям многочасовой рутиной по проверке сотен договоров, теперь может быть решена за несколько минут. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Новая команда «Анализ рисков по НДС 2026» берет на себя самую трудоемкую часть работы: она автоматически сканирует загруженные документы, находит все упоминания налога и дает четкую оценку — какие формулировки таят в себе финансовые риски после изменения ставки. Фактически, это персональный ИИ-аудитор, который экономит просто и ресурсы компании в преддверии важного налогового перехода.

Как это работает?

Вместо того чтобы вручную изучать каждый документ, пользователь просто загружает в сервис до десяти файлов за раз. Это могут быть договоры, дополнительные соглашения, оферты или даже сканы в формате PDF. Далее нейросеть берет дело в свои «руки»:

— Автоматически находит и выделяет в текстах все формулировки, связанные с НДС.

— Формирует удобную таблицу с перечнем этих пунктов.

— Дает развернутое заключение: создают ли обнаруженные условия риски для компании в свете грядущего изменения ставки.

Прочитайте также ИИ возвращает стартовые позиции: почему в 2026 году вырастет спрос на начинающих специалистов

Почему это важно?

Ключевой нюанс, на который обращают внимание эксперты, — новая ставка будет применяться к отгрузкам, совершенным с 1 января 2026 года, независимо от даты оплаты.

Это значит, что все договоры с «плавающей» или некорректно прописанной формулировкой о налоге требуют срочного внимания. Промедление грозит финансовыми потерями и спорами с контрагентами.

Как отмечают в Яндексе, ручной анализ одного документа юристом занимает 20–30 минут. Умный алгоритм справляется с десятком документов в разы быстрее, значительно экономя время и снижая нагрузку на человека.

Что такое «Нейроюрист»?

Это больше, чем просто инструмент для проверки НДС. Это полноценный ИИ-помощник, обученный работать как квалифицированный юрист с опорой на авторитетную правовую базу «Гарант». Он может отвечать на вопросы по трудовому, корпоративному, договорному праву и не только, а также создавать персональные базы знаний из загруженных пользователем документов любого формата.