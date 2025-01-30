В последние годы рынок ухода за питомцами переживает значительные изменения. Владельцы животных все чаще выбирают осознанные и удобные решения для заботы о них, что стимулирует развитие цифровых технологий в ветеринарии. Сервис Vetsy, запущенный в 2024 году объединил инновации и практичный подход к предоставлению ветеринарных услуг. Подробности в распоряжении редакции «Инк.».

Основатели проекта Александр Щербина и Николай Воронов сообщили, что в России насчитывается более 60 млн домашних животных, а спрос на удобные и современные решения в сфере ухода за ними активно растет. При этом они отметили, что технологии в ветеринарии во многом отстают от задач отрасли.

«Наша цель — привнести современные инструменты, которые будут полезны как владельцам животных, так и профессионалам отрасли», — заявили основатели.

Общий размер инвестиций в развитие сервиса составил 120 млн руб. На первом этапе проект привлек 20 млн руб, что позволило за три недели разработать MVP и протестировать рынок. Следующий раунд инвестиций в размере 100 млн руб. обеспечил масштабирование платформы и усиление маркетинговой стратегии.

В планах компании — охватить до 10% рынка. Основатели также нацелены на привлечение 7 тыс. ветеринаров и подключение порядка 1 тыс. ветеринарных клиник к своей платформе.

Сервис объединяет два направления: подписка с круглосуточным доступом к консультациям ветеринаров в чате и агрегатор услуг, где владельцы животных могут выбрать специалиста по его профилю, опыту и отзывам. За первый год платформой воспользовались более 50 тыс. пользователей.

Планы проекта на 2025 год включают не только расширение спектра услуг, но и развитие благотворительных инициатив с применением новых технологий. Команда работает над внедрением функций искусственного интеллекта и разработкой CRM-системы для ветеринарных клиник.

Ранее сообщалось, что число квартир и домов для посуточной аренды с питомцами за год выросло на 35%. Лидерами среди pet-friendly регионов оказались Ленинградская и Московская области, а также Карелия. В то же время Краснодарский край занял первое место по общему количеству вариантов размещения с животными.