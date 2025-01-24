Лидерами среди pet-friendly регионов по доле объектов, доступных для аренды с питомцами оказались Ленинградская и Московская области, а также Карелия. В то же время Краснодарский край занял первое место по общему количеству вариантов размещения с животными. Об этом сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» рассказал «Инк.».

Аналитики сервиса выяснили, в каких регионах владельцам домашних питомцев проще всего снять жилье на короткий срок. Оказалось, что в 2024 году уже практически каждый четвертый объект (24%) на платформе предусматривает проживание с животными.

Стоит отметить, что в сегменте загородного жилья доля таких вариантов выше (36%), чем при аренде квартиры (19%).

Самой pet-friendly агломерацией в России стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь около 67% объектов допускают заселение с питомцами. На втором месте рейтинга оказались Москва и Московская область с долей в 56%. Замыкает тройку лидеров Карелия (41%).

За ними следуют Тверская (40%) и Ярославская область, Республика Алтай (по 32%), а также Владимирская (30%) и Воронежская области (29%).

Труднее всего арендовать квартиру или загородный дом владельцам животных, которые путешествуют по Дагестану (11%), Калининградской области (14%), Ставропольскому краю (16%), Татарстану и Башкортостану (по 17%).

За год количество pet-friendly объектов в среднем по России увеличилось на 35%. Наиболее заметную динамику показала Самарская область. Там число доступных для аренды с животными объектов выросло в 2,3 раза.

Также предложение для путешественников с питомцами заметно увеличилось в Карачаево-Черкесии (+69%), Республике Алтай (+67%), Нижегородской области

(+56%), Башкортостане (+55%) и Татарстане (+54%).

По общему количеству вариантов, доступных для посуточной аренды с животными в стране, лидером стал Краснодарский край (15%). Московская область (12%) оказалась на втором месте, а на третьем — Ленинградская (10%). Замыкают топ-5 Крым (6%) и Татарстан (6%).

Дешевле всего посуточная аренда квартиры владельцам питомцев обойдется в Саратовской, Волгоградской и Тверской областях (по 20 тыс. руб. в сутки), а загородный объект — в Крыму (3,5 тыс. руб.), Алтайском крае и Ростовской области (4 тыс. руб.).

Самые высокие средние цены в сегменте краткосрочной аренды квартир с животными — в Московской области (3,5 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (3,2 тыс. руб.) и Республике Алтай (3 тыс. руб.). Аренда загородного жилья дороже всего в Кемеровской области (10 тыс. руб.), Красноярском крае (9 тыс. руб.) и Московской области (8050 руб.).

Ранее стало известно, что стоимость аренды жилья в России после новогодних праздников упала на 30%, в среднем до 4,3 тыс. руб. за ночь. А в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле снижение составило 50%.