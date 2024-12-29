Дейтинговый сервис Twinby в ходе двойного раунда A привлек 500 млн руб. инвестиций, сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что финансирование было получено от группы инвесторов, но детали сотрудничества назвали конфиденциальными и не стали раскрывать.

Сервис знакомств Twinby был оценен в 2 млрд руб. При этом его международная версия получила оценку в $28 млн.

Представители Twinby сообщили, что 350 млн руб. было привлечено на развитие бизнеса в России и странах СНГ. Еще $1,5 млн пойдут на развитие глобального продукта.

В компании пояснили, что привлеченные средства будут использованы для укрепления позиций на рынках СНГ, улучшения продукта, увеличения штата разработки, а также тестирования гипотез на международных рынках.

Сервис был запущен в конце июня 2023 года. В то же время компания Match Group, владеющая Tinder, завершила свой уход с российского рынка. По данным Twinby, к концу 2024 года количество пользователей приложения превысило 7,5 млн человек, а ежемесячная активная аудитория составляет больше 1 млн человек.

В январе этого года сервис запустил платную подписку. В итоге в период с января по июль 2024 года стартап заработал на ней более $2,4 млн. Еще $150 тыс. выручки принесли рекламные интеграции.

Сервис сотрудничает с маркетплейсом цветов и подарков Flowwow, сервисом шеринга самокатов и велосипедов «МТС Юрент» и платформой бронирования отелей «МТС Travel». По прогнозам Twinby, за первый год монетизации компания заработает более 500 млн руб.

Дейтинговый сервис был основан Валерием Климовым и Вероникой Яковлевой. Им понадобилось два года на разработку гипотезы и самого сервиса. Сумма вложений за это время составила около $2 млн.

Особенность Twinby заключается в том, что при регистрации каждый пользователь проходит специально разработанный тест, благодаря которому сервис позволяет найти потенциального партнера по психологической совместимости. В ноябре 2023 года компания привлекла 150 млн руб. от группы инвесторов, которые объединились для совместных вложений в стартап на ранней стадии.

Напомним, что недавно российский дейтинг-сервис «Мамба» провел ребрендинг на $7 млн. Представители рассказали о редизайне, глобальных технологических обновлениях и новом позиционировании. В приложении будет выстроена усиленная система защиты и новые алгоритмы поиска пары.