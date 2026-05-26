Сеть товаров для кухни и дома Williams Oliver оказалась под давлением кредиторов после резкого ухудшения финансовых показателей. Прибыль оператора сети в 2025 году сократилась почти на 90%, объем исков к компании в 2026-м вырос примерно до 60 млн руб., а один из поставщиков уже сообщил о намерении подать заявление о банкротстве из-за долга на 14,1 млн руб.

О планах обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве ООО «Патриот групп», оператора Williams Oliver, сообщила компания «Премиум кофе солюшнз», поставляющая электротовары. Размер задолженности оценивается в 14,1 млн рублей. Представители сторон ситуацию публично не комментируют.

На конец 2025 года у сети были интернет-магазин и 22 розничные точки в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и нескольких крупных региональных городах. Владельцем бизнеса является Дмитрий Широков. По итогам года выручка компании снизилась на 16%, до 1,4 млрд руб., а чистая прибыль сократилась почти на 90%, до 7,3 млн руб.

Одновременно заметно выросло число судебных претензий к компании. В 2026 году совокупный объем исков достиг примерно 60 млн руб., хотя в предыдущие годы он был значительно ниже и не превышал 15,8 млн руб. в год. Среди истцов — поставщики продукции и арендодатели торговых площадей, включая владельцев крупных ТЦ.

Участники рынка отмечают, что сам по себе долг в 14,1 млн руб. не выглядит критичным для ретейлера с миллиардной выручкой. Но вместе с падением прибыли, ростом числа исков и ухудшением операционных показателей он может указывать на более глубокие проблемы в бизнесе.

Сложности сети усиливает и ситуация в сегменте товаров для дома и посуды. Трафик в торговых центрах снижается, а часть спроса уходит в онлайн, из-за чего офлайн-ретейл становится менее устойчивым. Для таких сетей это особенно чувствительно: их бизнес зависит от посещаемости и оборота торговых точек.

Непродовольственный ретейл в целом проходит через период давления. Компании осторожнее открывают новые точки, оптимизируют сеть магазинов, а часть игроков сталкивается с претензиями кредиторов и риском банкротных процедур.

