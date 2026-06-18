Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» начала привлекать частных инвесторов к открытию ресторанов и дарксторов. Компания предлагает финансировать отдельные точки в обмен на часть их будущей прибыли и рассчитывает использовать эту модель для дальнейшего расширения сети.

Первые предложения уже размещены на сайте франшизы. Сейчас частным инвесторам доступны проекты в Москве, Одинцово и Орле. В столице компания собирает средства на первый ресторан сети с залом для гостей на Красной Пресне и даркстор в районе Филевского парка.

Сооснователь компании Константин Зимен рассказал, что на первых объектах сеть протестирует новую модель, а затем может распространить ее на другие города-миллионники. Только в Москве «Ёбидоёби» планирует открыть около десяти ресторанов.

По опубликованным компанией условиям, до окупаемости проекта инвесторам будут направлять 70% его чистой прибыли, после чего прибыль планируется делить поровну с управляющей компанией. Заявленный объем вложений зависит от конкретной точки и составляет от 1,5 млн до 20 млн руб.

Бюджет ресторана на Красной Пресне составит 20 млн руб. Половину этой суммы компания рассчитывает привлечь у частных инвесторов, а недостающие средства при необходимости вложить самостоятельно. По расчетам сети, проект сможет окупиться примерно за 29 месяцев.

Для открытия даркстора потребуется около 5 млн руб., а расчетный срок окупаемости составит 26 месяцев. В первый год объект, согласно финансовой модели компании, останется убыточным, но со второго года должен начать приносить прибыль.

Сеть «Ёбидоёби» работает с 2016 года. В сеть входят более 300 дарксторов в 185 городах России, других стран СНГ и ОАЭ. По собственным данным компании, выручка ее российского бизнеса в 2025 году достигла 9,1 млрд руб.

По оценке экспертов, подобная схема финансирования пока редко встречается в ресторанной отрасли. Перед вложением средств инвесторам важно оценить финансовую модель каждой точки, порядок распределения прибыли, условия выхода из проекта, расчетные сроки окупаемости и налоговую нагрузку.

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