Сфера услуги и креативные индустрии стали наиболее популярными для старта бизнеса областями среди около 130 тыс. москвичей, прошедших программы обучения от московских центров занятости «Моя работа» и «Моя карьера». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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В сфере услуг «многие выбирают индустрию красоты и здорового образа жизни, становятся мастерами парикмахерского искусства, фитнес-тренерами, организаторами спортивных программ, стилистами-имиджмейкерами и визажистами», отметил директор московской службы занятости населения и руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

«Немало москвичей реализует себя в креативной индустрии — это дизайн, копирайтинг, фотография и видеосъемка, флористика, рукоделие», — добавил он.

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По его словам, в топе также социальная сфера и образование: помощники по уходу за детьми и людьми старшего возраста, тьюторы и репетиторы. Актуален и заработок через онлайн-платформы, например сотрудничество с маркетплейсами и агрегаторами в качестве контент-менеджеров и администраторов интернет-магазинов.