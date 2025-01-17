«Яндекс Карты» изучили популярные категории бизнеса в центре крупных городов России на примере Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара. Для этого аналитики составили рейтинг типов организаций по числу конкурентов и количеству пользовательских запросов в «Яндекс Картах» в центре каждого из мегаполисов и выделили топ-5 сегментов по обоим показателям. Подробности — в распоряжении «Инк.».

Наиболее удачными для открытия бизнеса традиционно считаются центральные районы города. Они также отличаются наибольшим разнообразием представленных организаций, а спрос на товары и услуги в этих локациях не всегда соответствует представленным категориями компаний.

В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы значительная доля вновь открытых предприятий приходится на бары и рестораны (19,3%). Это подтверждает статистика по поисковым запросам жителей столицы — 45% из них связаны с общественным питанием.

Второе по популярности место заняли салоны красоты и массажа (17,8%), а третье — магазины одежды и аксессуаров (9,6%).

При этом продуктовые магазины (7%) оказались на втором месте по количеству запросов в ЦАО, а клиники и лаборатории (5%) находятся на пятой строчке по частоте поиска. Салоны красоты и массажа — на третьем месте (5%).

В Санкт-Петербурге наибольшая конкуренция наблюдается в гостиничном бизнесе, где отели и хостелы составляют 18,1% от всех действующих компаний в Центральном районе. В тройку наиболее популярных бизнесов также входят рестораны и бары (17,3%), а также салоны красоты и массажа (11,5%).

Эти категории совпадают с наиболее актуальными типами запросов у жителей, но в рейтинге они расположились в иной последовательности.

Другая картина наблюдается с продуктовыми магазинами. Спрос на них занимает второе место среди всех поисковых запросов горожан, при этом они не входят в топ-5 самых распространенных типов предприятий в Центральном районе Санкт-Петербурга.

В Екатеринбурге наблюдается высокая конкуренция в бьюти-сфере. Там салоны красоты и массажа занимают первое место по доле от всех компаний, расположенных в центре города (16,5%), при этом с точки зрения статистики поиска горожан они заняли лишь четвертое место (5%).

Предприниматели также активно развивают ресторанный бизнес (12,3%) и открывают магазины одежды (8,5%). Интерес екатеринбуржцев по этим категориям совпал лишь частично.

Самой востребованной нишей оказались рестораны и бары (32%), но люди также ищут продуктовые магазины (11%) и клиники и лаборатории (4%), которые не вошли в пятерку самых популярных бизнесов в центре Екатеринбурга.

В центральных районах Казани и Краснодара самые популярные категории бизнеса идентичны. На первом месте по количеству организаций ресторанная сфера (16,7% и 13,9% соответственно). На втором месте расположились салоны красоты (12% и 12,4%), а на третьем — банки и банкоматы (9,9% и 9%).

Полностью совпадают и интересы пользователей в обоих городах. Чаще всего они ищут рестораны и бары (40% и 28%) и продуктовые магазины (11% и 10%). Заведения из бьюти-сферы оказались на пятом месте (3% и 4%).

При этом в Казани жители активно ищут продуктовые магазины (11%), а в Краснодаре горожане интересуются автосервисами (5%). Однако эти категории бизнеса не входят в список самых популярных направлений предпринимательской деятельности в этих мегаполисах.

Ранее эксперт рассказала о преимуществах концепции 15-минутных городов для бизнеса. Ее идея заключается в том, что все необходимые для жизни услуги и инфраструктура должны находиться в пределах 15 минут пешком или на велосипеде от дома любого его жителя. Такие мини-города включают в себя магазины, школы, медицинские учреждения, парки и другие важные объекты.