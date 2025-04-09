Сфера услуг в первом квартале 2025 года стала одним из атакуемых DDoS-атаками секторов экономики, обойдя финансы и ТЭК, — в первый раз за период наблюдений. В прошлом году услуги не поднимались выше пятого места по числу атак, а годом ранее даже не входили в пятерку. С января по март 2025 года было зафиксировано более 27,9 тыс. DDoS-атак. Подробности исследования компании RED Security — в распоряжении редакции «Инк.».

В 2024 году количество DDoS-атак на сайты компаний в сфере услуг стабильно увеличивалось на 35% каждый квартал. Однако в первом квартале 2025 года произошел резкий скачок числа атак на 80% по сравнению с предыдущим кварталом.

Причем сегмент развлечений стал самым подверженным DDoS-атакам среди компаний в сфере услуг: почти 75% всех атак приходилось на сайты кинокомпаний, кинотеатров, парков развлечений, а также музыкальные и другие культурно-развлекательные сервисы. На сервисы аренды недвижимости направлялось 9% атак, 6,7% — на ресурсы, предоставляющие различные аналитические услуги, а 3,7% — на туристическую сферу.

Чаще всего хакеры атаковали веб-сайты столичных компаний, занимающихся обслуживанием населения. В регионах по большей части страдали от таких атак сервисные организации, находящиеся в Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах, добавляется в исследовании.

По словам руководителя центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрея Дугина, интерес киберпреступников к ресурсам организаций в сфере услуг растет по нескольким причинам. «Во-первых, в нашем цифровом мире это одна из самых популярных областей для пользователей в интернете, и, следовательно, сбои в работе таких сайтов всегда привлекают внимание. Во-вторых, что касается массовых DDoS-атак, хакеры начинают нацеливаться на сегменты бизнеса, которые находятся под меньшей защитой», — рассказал он.

Остальные организации — в финансовом секторе, ИТ и телекоммуникационной индустрии, а также промышленные предприятия и компании из сферы топливно-энергетического комплекса — уже много лет сталкиваются с кибератаками и поэтому активно занимаются защитой, уточнил Дугин. Поэтому злоумышленники ищут новые возможности для атак в менее защищенных областях, добавил он.

Ранее эксперты зафиксировали, что главной целью злоумышленников стали финансовые организации и отрасли недвижимости. Здесь среднее число атак на одну компанию за два года увеличилось более чем в два раза.