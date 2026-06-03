Полнометражный художественный фильм, созданный полностью с помощью генеративного ИИ, впервые прошел отбор на крупный международный кинорынок. Это меняет разговор об ИИ в кино: речь больше не о коротких клипах и рекламных роликах, а о жанровом нарративном кино продолжительностью 95 минут — формате, который до сих пор оставался исключительной территорией традиционного продакшна.

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Речь идет о фэнтези-боевике Hell Grind, снятом на платформе Higgsfield AI казахстанским режиссером Айторе Жолдаскали в соавторстве со сценаристом Адильханом Ержановым — двукратным участником официальной программы Каннского кинофестиваля.

Мировая премьера фильма состоялась 21 мая на кинорынке Marche du Film в рамках Канн. Совокупный бюджет картины не превысил $500 тыс., из которых порядка $400 тыс. пришлось на вычислительные мощности и 14 дней генерации видео. Сопоставимый по масштабу традиционный продакшн обошелся бы примерно в $50 млн — соотношение сотня к одному.

Для первых 25 минут фильма команда из 15 профессиональных режиссеров, операторов и монтажеров сгенерировала 16 181 видео, из которых в финальный монтаж вошли 253 кадра. Соотношение отбора — 64 к 1. Это принципиально иная модель производства по сравнению с классическим кинематографом: не сокращение съемочных дней, а колоссальный объем генерации с последующей жесткой редактурой.

Голливудский режиссер Чак Рассел («Маска», «Кошмар на улице Вязов»), посмотревший фильм в рамках индустриального предпоказа, отметил, что авторам удалось добиться эмоциональной вовлеченности зрителя — качества, которого он почти не встречал в ИИ-проектах. По итогам показа Рассел и его компания Neumorphic AI объявили о партнерстве с Higgsfield: совместно запускаются два полнометражных ИИ-проекта — Hyperia и b.

По словам режиссера Жолдаскали, на традиционный путь к режиссуре у него ушло десять лет, однако новое поколение кинематографистов, активно использующее ИИ, этого ждать не будет.

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