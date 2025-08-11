В России объем расходов на отечественное программное обеспечение (ПО) увеличился более чем в 3,5 раза за последние пять лет, с активным ростом во всех сегментах. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в интервью изданию «Эксперт».

Наибольший прирост отмечен в сегменте общесистемного ПО, включая облачные платформы и системы управления базами данных, отметил министр. Среди бизнес-приложений лидируют аналитические системы и инструменты для управления кадрами.

В промышленной нише быстро развиваются решения для информационного моделирования зданий, автоматизированного проектирования продукции и контроля производственных процессов, добавил Шадаев.

По словам главы Минцифры, протекционистские меры правительства способствуют развитию рынка, особенно в критических сферах. Среди них — налоговые преференции, отсрочка от военной службы и ИТ-ипотека, направленные на снижение издержек компаний и стимулирование инвестиций. Эти инициативы также повышают спрос на локальные продукты.

«Мы выступаем за конкуренцию, но после ухода зарубежных вендоров поняли, что не можем полностью полагаться на продукты из недружественных стран. Мы должны иметь собственные конкурентные решения, и у нас для этого есть все возможности», — сказал Шадаев.

Особый акцент делается на объектах критической информационной инфраструктуры, где должны применяться только отечественные программы, отвечающие современным вызовам.