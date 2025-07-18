Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября разработать меры по ограничению использования программного обеспечения (ПО), произведенного в «недружественных» странах, сообщила пресс-служба Кремля.

Пресс-служба Кремля

Согласно этой информации, ограничения коснутся не только ПО, но и коммуникационных сервисов. Конкретный перечень сервисов и стран не уточняется. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин, который должен подготовить доклад к указанному сроку.

Кроме того, Путин поручил кабмину рассмотреть меры поддержки экспорта отечественного ПО. Мишустин также должен представить доклад по этому вопросу до 1 сентября.

Поручения даны по итогам встречи с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 мая. Тогда президент призвал «душить» те компании, которые заявили о своем уходе из России, однако остались в стране. Он также обратил внимание на иностранные маркетплейсы, назвав их «дырой» для бесконтрольного ввоза товаров.

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В июне Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Как ранее сообщал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сервис будет развиваться на базе платформы Max от VK. 15 июля стало известно, что за развитие мессенджера будет отвечать дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».