Люди часто ссорятся из-за денег. Они избегают обсуждения финансов, и в процессе позволяют деньгам встать между собой. В своей новой книге «Деньги для пар» предприниматель и финансовый консультант Рамит Сетхи предлагает 10-шаговую программу для построения общего видения денег. Даже если партнеры относятся к ним совершенно по-разному.

Одним из основных компонентов этого, по его словам, является изучение парных привычек расходования средств. Он заявляет, что для 90% людей, с которыми он общается, еда — это самая большая категория, где можно высвободить деньги и перенаправить их на что-то более важное.

Сетхи утверждает, что есть много причин, по которым расходы на ресторан ускользают из вида. Еда эмоциональна — покупка ужина связана не только с голодом, отмечает он. По его словам, речь идет об удобстве, импульсивности, вознаграждении и многом другом. Отслеживать расходы на еду для пары не всегда просто: один может покупать обед на работе, другой — ежемесячно ужинать с друзьями.

Как это изменить

Для того, чтобы проще отслеживать расходы эксперт рекомендует быть бдительными и не использовать одну и ту же карту для всего, что считается едой вне дома. Он также отмечает, что необходимо быть добрыми и поддерживайте друг друга — изменение привычек в отношении еды может быть сложным.

Вот несколько способов, с помощью которых люди, с которыми работал Сетхи, экономили деньги на еде или заказе еды на дом и перенаправляли их на другие цели:

«Во время пандемии мы нашли мясника, который начал доставлять на дом, и мы продолжили делать ежемесячные заказы. Мы замораживаем его, поэтому у нас всегда есть вкусные куски мяса, готовые к приготовлению каждый будний вечер. Поскольку теперь мы проводим будние вечера дома, мы не беспокоимся о том, чтобы питаться вне дома по выходным», — поделилась одна из его клиенток.

Вторая заявила, что самое сложное в отказе от еды вне дома — это упустить атмосферу. «Я все еще пытаюсь понять, как черпать энергию из многолюдного ресторана — это то, что я больше всего люблю в еде вне дома. Одна из моих целей — начать проводить тематические званые ужины с друзьями, на которые каждый приносит что-то — это все равно экономически эффективно, еда более свежая, и вы получаете всю социальную атмосферу», — сказала она.

Еще одна из клиенток Сетхи поделилась, что они питались вне дома по крайней мере пять-шесть дней в неделю; единственное, что пара готовила дома, — был завтрак. После общения с экспертом, они начали готовить каждую среду и воскресенье и едят остатки по крайней мере один вечер. Это, по ее словам, экономит кучу денег. «Я выделяю свою часть на погашение долга по кредитной карте. После долгого дня тяжело готовить и убираться, но наблюдать, как этот долг уменьшается, — это награда», — добавила она.

«Цель — честно признаться в своих невидимых тратах и ​​перерасходах, — заявляет Сетхи. — Начните с откровенного разговора с партнером: на что вы тратите слишком много, где вы можете сократить расходы?». Он утверждает, что чем больше партнеры будут открыто и честно говорить об этих вещах, тем легче им будет тратить деньги осмысленно.

Также Сетхи, который работал с более чем 1 тыс. пар, утверждал, что самые успешные из них имели общее видение богатой жизни. Ранее он поделился тремя приемами, которых следует избегать, чтобы построить финансово успешные отношения.