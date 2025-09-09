Шанхайский филиал Dior оказался в центре скандала после того, как незаконно передал персональные данные клиентов в штаб-квартиру компании во Франции. Как сообщили в Управлении общественной безопасности Китая, именно эта передача стала причиной утечки, выявленной в мае.

Luis De Leon, Unsplash

Ведомство подчеркнуло, что Dior не выполнил обязательные требования: не провел оценку безопасности, не уведомил пользователей о передаче информации и не обеспечил ее шифрование. Эти нарушения расценены как несоблюдение китайского законодательства в области защиты персональных данных.

По итогам проверки к компании были применены административные меры воздействия. Размер санкций в заявлении не уточняется, однако власти отметили, что будут усиливать контроль за трансграничной передачей данных международными брендами.