Человеческий фактор остается одной из главных причин аварий в электроэнергетике — до 20% технологических нарушений на предприятиях происходят из-за ошибок персонала. Чтобы снизить эти риски, ученые Пермского Политеха создали инновационный VR-тренажер, с помощью которого специалисты и студенты могут отрабатывать действия на копии настоящей подстанции без угрозы для жизни. Подробности — в распоряжении «Инка».

Разработка позволяет имитировать десятки сценариев: от оперативного переключения оборудования до ремонта трансформаторов или устранения коротких замыканий. В случае ошибки система указывает, на каком этапе была допущена неточность, и объясняет ее последствия. Это помогает не только отточить практические навыки, но и выявить пробелы в знаниях техники безопасности, не получив при этом реальных травм.

Тренажер создан на платформе Unity, в его основе — точная 3D-модель реальной электроподстанции. Для разработки специалисты сначала отсканировали территорию объекта, затем воссоздали в виртуальной среде все элементы: от оборудования до внутренних помещений. В результате получилось интерактивное пространство, где можно перемещаться и управлять инструментами.

Пермская разработка, в отличие от большинства VR-решений в промышленности, не закрытая и может быть адаптирована под разные предприятия, а ее возможности расширяются за счет добавления новых сценариев.

Пилотное внедрение технологии показало снижение аварий с участием человека на 3%. Разработчики рассчитывают, что VR-тренажер может стать эффективным инструментом для системного снижения рисков и повышения общей культуры безопасности на объектах электроэнергетики.

В Пермском Политехе уже планируют использовать тренажер в подготовке студентов-электриков. По словам разработчиков, он также подойдет для аттестации действующего персонала предприятий, обеспечивая регулярную проверку знаний и навыков в условиях, максимально приближенных к реальности, но абсолютно безопасных.