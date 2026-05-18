Shein ведет переговоры о покупке американского fashion-ритейлера Everlane у инвестфонда L Catterton, сообщает Puck News со ссылкой на источники. По данным издания, компанию оценивают примерно в $100 млн.

По данным издания, владельцы обыкновенных акций Everlane, вероятно, не получат выплат по итогам сделки. При этом пока неясно, достанутся ли привилегированным акционерам денежные компенсации или акции Shein.

Переговоры о продаже проходят на фоне финансовых проблем Everlane. Ранее сообщалось, что в марте L Catterton и генеральный директор компании Альфред Чанг искали инвестора для решения проблемы задолженности примерно на $90 млн. По данным источников, фонд был готов вложить дополнительные средства при появлении соинвестора, но параллельно рассматривал и продажу компании.

Сделка обсуждается на фоне усиливающейся конкуренции в сегменте доступной моды. Такие платформы, как Shein и Temu, за последние годы резко изменили рынок благодаря сверхнизким ценам, агрессивному маркетингу и особенностям трансграничной торговли.

Это усилило давление на более традиционных fashion-ритейлеров, которым становится все сложнее конкурировать по цене и скорости обновления ассортимента.

