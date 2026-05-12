Онлайн-платформы быстрой моды Shein и Temu начали судебное разбирательство в Лондоне, обвинив друг друга в нарушении авторских прав и недобросовестной конкуренции. Спор может стать важным для всей глобальной e-commerce-индустрии, где платформы все чаще сталкиваются с претензиями из-за копирования товаров, изображений и бизнес-практик.

Shein утверждает, что Temu в «промышленных масштабах» использовала тысячи фотографий продукции, чтобы продвигать копии товаров Shein на своей платформе. По версии истца, так Temu пыталась «присоединиться» к более узнаваемому бренду и получить нечестное конкурентное преимущество.

Адвокат Shein Бенет Брандрет заявил в суде, что действия Temu были попыткой обойти честную конкуренцию. Temu все обвинения отвергает и подала встречный иск. Компания требует компенсации за убытки, которые, по ее версии, возникли после удаления тысяч товарных объявлений по решению суда, инициированному Shein.

Temu, принадлежащая холдингу PDD Holdings, также утверждает, что Shein могла нарушать антимонопольное законодательство, заключая эксклюзивные соглашения с поставщиками.

Судебное разбирательство в Лондоне является частью серии международных исков между двумя конкурентами, включая процессы в США. Параллельно спор развивается на фоне усиления регулирования глобальной электронной коммерции и растущего внимания к тому, как платформы работают с продавцами, поставщиками и пользовательскими данными.

Обе компании быстро выросли на международных рынках за счет дешевой одежды и товаров повседневного спроса. Однако изменения в таможенной политике — включая отмену льгот для недорогих посылок в США и похожие меры, которые ожидаются в ЕС, — могут усложнить их дальнейшее расширение.

Параллельно с конфликтом в сфере e-commerce развивается еще один судебный спор в индустрии развлечений и технологий. Британская поп-певица Дуа Липа подала иск против Samsung Electronics, заявив о незаконном использовании ее изображения в рекламной кампании телевизоров. Артистка требует компенсацию в размере не менее $15 млн, утверждая, что ее образ был использован без согласия для коммерческого продвижения продукции.

