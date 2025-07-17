Аналитики туристического рынка фиксируют беспрецедентное замедление роста спроса на шенгенские визы среди российских туристов.

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Согласно последним исследованиям, в первом полугодии 2025 года прирост заявок составил лишь 3% по сравнению с двузначными показателями предыдущих лет, когда рынок показывал рост на 16−20%. Отдельные туроператоры сообщают даже об абсолютном снижении количества запросов на 5%.

Юлия Отвагина, эксперт по визовым вопросам агентства Continent Express, связывает эту тенденцию с комплексом факторов. По ее словам, российские туристы сталкиваются с нехваткой свободных окон для записи в визовые центры, значительно возросшими сроками рассмотрения документов и постоянно ужесточающимися требованиями к комплектности подаваемых документов.

На этом фоне происходит заметное перераспределение туристических потоков. Как отмечает Дарья Лукьянова-Зубрицкая, директор по маркетингу платформы «Ракета», около 59% всех визовых заявлений теперь концентрируется всего в трех странах — Италии, Франции и Испании, где сохранились относительно лояльные условия оформления.

В то же время такие традиционно популярные направления как Германия, Австрия и Хорватия демонстрируют существенное снижение интереса со стороны российских путешественников.

Параллельно аналитики фиксируют рост спроса на альтернативные направления. Особенно показателен всплеск интереса к американским визам, количество запросов на которые увеличилось на 20−46% в зависимости от категории.

На этом фоне китайское направление, пережившее настоящий бум в 2024 году с ростом на 37%, в 2025 году демонстрирует спад на 27%, что эксперты связывают с естественным насыщением рынка.

Несмотря на текущие сложности, европейские направления сохраняют определенную привлекательность для российских туристов. Однако, как подчеркивает Юлия Липатова, управляющий директор «Аэроклуба», общий объем визовых запросов пока не превышает 19% от доковидного уровня 2019 года, что свидетельствует о значительном нереализованном потенциале рынка при условии нормализации визовой политики.

Любопытно, что несмотря на визовые сложности, доля европейских направлений в структуре международных авиаперевозок из России даже немного увеличилась — до 14,9%. Традиционными лидерами спроса остаются Франция, Испания и Италия, которые сохраняют статус наиболее доступных европейских направлений для российских путешественников.