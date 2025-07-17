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Шенгенский визовый бум в России сменился спадом

Аналитики туристического рынка фиксируют беспрецедентное замедление роста спроса на шенгенские визы среди российских туристов.

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Согласно последним исследованиям, в первом полугодии 2025 года прирост заявок составил лишь 3% по сравнению с двузначными показателями предыдущих лет, когда рынок показывал рост на 16−20%. Отдельные туроператоры сообщают даже об абсолютном снижении количества запросов на 5%.

Юлия Отвагина, эксперт по визовым вопросам агентства Continent Express, связывает эту тенденцию с комплексом факторов. По ее словам, российские туристы сталкиваются с нехваткой свободных окон для записи в визовые центры, значительно возросшими сроками рассмотрения документов и постоянно ужесточающимися требованиями к комплектности подаваемых документов.

На этом фоне происходит заметное перераспределение туристических потоков. Как отмечает Дарья Лукьянова-Зубрицкая, директор по маркетингу платформы «Ракета», около 59% всех визовых заявлений теперь концентрируется всего в трех странах — Италии, Франции и Испании, где сохранились относительно лояльные условия оформления.

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В то же время такие традиционно популярные направления как Германия, Австрия и Хорватия демонстрируют существенное снижение интереса со стороны российских путешественников.

Параллельно аналитики фиксируют рост спроса на альтернативные направления. Особенно показателен всплеск интереса к американским визам, количество запросов на которые увеличилось на 20−46% в зависимости от категории.

На этом фоне китайское направление, пережившее настоящий бум в 2024 году с ростом на 37%, в 2025 году демонстрирует спад на 27%, что эксперты связывают с естественным насыщением рынка.

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Несмотря на текущие сложности, европейские направления сохраняют определенную привлекательность для российских туристов. Однако, как подчеркивает Юлия Липатова, управляющий директор «Аэроклуба», общий объем визовых запросов пока не превышает 19% от доковидного уровня 2019 года, что свидетельствует о значительном нереализованном потенциале рынка при условии нормализации визовой политики.

Любопытно, что несмотря на визовые сложности, доля европейских направлений в структуре международных авиаперевозок из России даже немного увеличилась — до 14,9%. Традиционными лидерами спроса остаются Франция, Испания и Италия, которые сохраняют статус наиболее доступных европейских направлений для российских путешественников.

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