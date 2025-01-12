Недавнее исследование сервиса SuperJob показало, что в качестве желаемых киногероев для руководящей роли россияне хотели бы видеть Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена. Среди отечественных персонажей наиболее популярными оказались Глеб Жеглов, Катерина Тихомирова, Людмила Калугина и Штирлиц, пишет «РБК».

Опрос, проведенный с 20 по 26 декабря 2024 года среди жителей 357 населенных пунктов России, охватывал все федеральные округа страны. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек, представляющих экономически активное население старше 18 лет.

Тони Старк, также известный как Железный человек — персонаж фильмов по комиксам Marvel — стал самым популярным выбором среди россиян для роли руководителя, его назвали 6% респондентов в открытом опросе. На втором месте оказались Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен, каждый из которых получил по 5% голосов.

Третье место разделили несколько героев советских фильмов: Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит», Людмила Калугина из «Служебного романа», Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцать мгновений весны», а также Грегори Хаус из «Доктора Хауса» и Терминатор — каждый из них набрал по 4%.

Также в списке популярных вариантов фигурируют такие персонажи, как Альбус Дамблдор и Минерва Макгонагалл из «Гарри Поттера», Росомаха из «Людей Икс», Джеймс Бонд, Джокер, Джек Воробей, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» и другие.

Среди российских и советских персонажей в опросе упоминались Роман Шилов из «Ментовских войн», Андрей Быков из «Интернов», Филипп Преображенский из «Собачьего сердца», Саша Белый из «Бригады», Сергей Глухарев из «Глухаря» и т.д.

В 2023 году первое место занимали Жеглов и Штирлиц, у которых было по 4% голосов. Тони Старк и Грегори Хаус расположились на второй строчке с 3%. На третьем месте оказались Людмила Калугина, Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов, получившие по 2% голосов.

До этого специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, сколько россияне хотели бы получать в 2025 году. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей. Опрос показал некоторые различия в желаемом уровне заработной платы в зависимости от региона и пола, но в среднем респонденты называли сумму порядка 139 тыс. руб.