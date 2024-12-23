Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, сколько россияне хотели бы получать в 2025 году. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей. Опрос показал некоторые различия в желаемом уровне заработной платы в зависимости от региона и пола, но в среднем респонденты называли сумму порядка 139 тыс. руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследователи выяснили, что в среднем по стране россияне мечтают о зарплате в 139 тыс. руб. При этом мужчины рассчитывают на 157 тыс. руб., а женщины — на 123 тыс. руб.

Наиболее высокие ожидания у жителей Москвы и Московской области. У них средняя желаемая зарплата составляет 169 тыс. руб. Мужчины в этом регионе рассчитывают на доход в 187 тыс. руб., в то время как женщины — в 154 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области жители хотят получать в среднем немного меньше — 147 тыс. руб. Разница между ожиданиями мужчин (153 тыс. руб.) и женщинам (143 тыс. руб.) здесь также ниже, чем в столице.

В Свердловской области россияне хотели бы зарабатывать 126 тыс. руб. Мужчины рассчитывают на сумму в 134 тыс., а женщины — на 113 тыс. руб.

В Новосибирской области средняя желаемая зарплата — 100 тыс. руб., при этом мужчины называют сумму в 105 тыс. руб., а женщины склоняются к 91 тыс. руб. в месяц.

Жители Нижегородской области в среднем хотели бы зарабатывать 99 тыс. руб. Мужчины в этом регионе рассчитывают на 116 тыс., а женщины — на 91 тыс. руб.

Напомним, что с 2025 года изменится минимальный размер оплаты труда.

Всего работающих россиян коснутся пять ключевых изменений в трудовом законодательстве. Также изменится порядок компенсации отгулов и командировочных.